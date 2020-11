Οικονομία

Ελληνίδα η νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Φορείς Διαπίστευσης

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων . Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Μαρία Παπατζίκου εκλέχθηκε νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αναγνώριση των ΦορέωνΔιαπίστευσης - ΕΑ MAC.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την υποστήριξη του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και μετά από πρόταση του προέδρου του Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) Κωνσταντίνου Κούρταλη και του διευθύνοντος συμβούλου, Σπυρίδωνος Ποδάρα, η κυρία Μαρία Παπατζίκου, Υπεύθυνη Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ, εκλέχτηκε στη θέση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αναγνώριση των Φορέων Διαπίστευσης - ΕΑ MAC, στο πλαίσιο της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης της ΕΑ που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2020.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Η Ελλάδα σημείωσε άλλη μία μεγάλη επιτυχία. Μετά από πρόταση δική μου και της ηγεσίας του ΕΣΥΔ, ένα άξιο και καταξιωμένο στέλεχος του ΕΣΥΔ, η κυρία Μαρία Παπατζίκου, εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης.

Μία σπουδαία θέση, μέσα από την οποία θα μπορέσει να υπηρετήσει και τα Ευρωπαϊκά ιδεώδη και την Ελλάδα. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι η Μαρία Παπατζίκου, στέλεχος του Ε.ΣΥ.Δ. από το 2005, έχει έναν πολύ ενεργό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαπίστευση, ως μέλος από το 2010 της Ομάδας Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αναγνώριση των Φορέων Διαπίστευσης - ΕΑ MAC, στη συνέχεια το 2015 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑ - EA Executive Committee, το 2018, καταλαμβάνοντας τη θέση της Αντιπροέδρου της ΕΑ - EA Vice Chair και τελικά σήμερα με την εκλογή της στη θέση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -ΕΑ MAC.

Η κ. Παπατζίκου θα βρίσκεται στη θέση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Αναγνώριση των Φορέων Διαπίστευσης - ΕΑ ΜAC, του Συμβουλίου που αποφασίζει για την ένταξη ή την αποπομπή των Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, ΕΑ Multilateral Agreements - EA MLAs της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.