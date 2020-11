Παράξενα

Πως η διατροφή επηρεάζει την λειτουργία της στύσης

Τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης που θα πρέπει όλοι οι άνδρες να διαβάσουν με προσοχή.

Οι άνδρες μέσης και τρίτης ηλικίας που κάνουν υγιεινή διατροφή, κυρίως μεσογειακού τύπου, έχουν έως 22% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν στυτική δυσλειτουργία, σε σχέση με όσους δεν προσέχουν τη διατροφή τους, όπως δείχνει μία νέα μελέτη Αμερικανών επιστημόνων.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο και Χάρβαρντ (Σχολή Δημόσιας Υγείας), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Network Open», ανέλυσαν στοιχεία για 21.469 άνδρες με μέση ηλικία 62 ετών, από τους οποίου, κατά τη διάρκεια μίας δεκαετίας, διαγνώστηκαν με στυτική δυσλειτουργία 968 άνδρες έως 60 ετών, 3.703 άνδρες 60 έως 70 ετών και 4.793 άνω των 70 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες άνω των 60 ετών που ήταν «πιστοί» της μεσογειακής διατροφής, είχαν κατά μέσο όρο 18% μικρότερο κίνδυνο προβλημάτων στύσης, ενώ ο κίνδυνος ήταν κατά 7% μειωμένος για τους άνδρες άνω των 70 ετών.

Οι άνδρες που τρώνε υγιεινά με συστηματικό τρόπο είναι λιγότερο πιθανό να έχουν διαβήτη, καρδιοπάθεια ή υπέρταση, τρεις παράγοντες που συνδέονται με τη στυτική δυσλειτουργία, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η μεσογειακή διατροφή δίνει έμφαση στα λαχανικά, φρούτα, βότανα, ξηρούς καρπούς, όσπρια, πλήρη δημητριακά και στο παρθένο ελαιόλαδο, με παράλληλη μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών, πουλερικών, αυγών και θαλασσινών, καθώς και με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος.

Ως στυτική δυσλειτουργία θεωρείται, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, η αδυναμία ενός άνδρα να έχει επαρκώς σταθερή στύση, ώστε να έχει σεξουαλική επαφή. Έως το 15% των ανδρών βιώνει τέτοια προβλήματα κατά καιρούς ή πιο μόνιμα, ιδίως όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει βιολογικό υπόβαθρο στο πρόβλημα (π.χ. καρδιαγγειακή νόσος), ενώ σε άλλες είναι κατά βάση ψυχολογικό.