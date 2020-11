Κόσμος

Μπολσονάρου: Δικαίωμά μου να μην εμβολιαστώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρνητής της μάσκας, τώρα του εμβολίου, αλλά και του κορονοϊού, παρότι νόσησε ο Πρόεδρος της Βραζιλίας.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε χθες Πέμπτη ότι δεν σκοπεύει να κάνει το εμβόλιο εναντίον του νέου κορονοϊού, συνεχίζοντας να εκφράζει σκεπτικισμό έναντι των προγραμμάτων ανοσοποίησης του πληθυσμού.

Ο ηγέτης της βραζιλιάνικης ακροδεξιάς, οι δηλώσεις του οποίου αναμεταδόθηκαν χθες το απόγευμα απευθείας από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, συμπλήρωσε πως θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο το Κογκρέσο να υποχρεώσει τους Βραζιλιάνους να εμβολιαστούν.

Στη Βραζιλία καταγράφεται ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στον πλανήτη.

Αλλά ο Μπολσονάρου υποβαθμίζει εξαρχής τη σοβαρότητα της πανδημίας, παρότι προσβλήθηκε ο ίδιος τον Ιούλιο.

«Σας λέω, δεν πρόκειται να το πάρω. Είναι δικαίωμά μου», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη δυσπιστία του για την αποτελεσματικότητα της χρήσης μασκών προκειμένου να αποφεύγονται οι μολύνσεις. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις πως το συγκεκριμένο μέσο ατομικής προστασίας είναι αποτελεσματικό για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα ότι δεν θα καταστεί υποχρεωτικό οι Βραζιλιάνοι να εμβολιαστούν όταν θα είναι διαθέσιμο σε ευρεία κλίμακα κάποιο εμβόλιο. Τον Οκτώβριο, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου ανέφερε χαριτολογώντας μέσω Twitter ότι ο μοναδικός που είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστεί είναι ο σκύλος του.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Βραζιλία ανέρχεται ως αυτό το στάδιο σε 171.460 νεκρούς επί συνόλου 6.204.220 μολύνσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.