Δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή

Τα οκτώ σημεία στα οποία γίνονται τεστ από τον ΕΟΔΥ και τα αποτελέσματα των χθεσινών ελέγχων.

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Κόρινθος: Ζευγολατειό, Σπύρου Κωκώνη 2, 09:30-14:00

Πάρος: Παροικια, 09:00-14:00

Χαλκιδική: Νέα Μουδανιά, 09:00-14:00

Βόλος: Πανθεσσαλικό Στάδιο, 09:00-14:00

Δράμα: Γήπεδο Ν. Αμμίσου, 09:00-14:00

Βοιωτία: Αλίαρτο, 10:00-14:00

Τρίκαλα: Καλαμπάκα, 09:00-14:00

Σύρος: Ηρώων Πολυτεχνείου Ερμούπολη, 10:00-14:00

Αποτελέσματα και σημεία ελέγχων Drive Through Testing του ΕΟΔΥ

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Οι συνολικά 9 δράσεις οργανώθηκαν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία αστικών και επαρχιακών περιοχών 8 Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από χίλιους πολίτες να εξετασθούν δωρεάν για τον ιό SARS-CoV-2.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.409 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 61 κρούσματα (4,32%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 38 άνδρες και 23 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ημαθίας: Βέροια, ΕΑΚ Μακροχωρίου

Πραγματοποιήθηκαν 298 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (7,38%). Αφορούν σε 14 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Τελωνείο Καβάλας

Πραγματοποιήθηκαν 225 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,67%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Σοφάδες

Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,24%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Δημαρχείο Βελβεντίου Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,63%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Δ. Βέλου Βόχας, Αγ. Μαρίνης 110

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Κομοτηνή, Δωδεκανήσου 8-22

Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (6,81%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Πλ. Μανδρινού 10:00-12:00 & Πλ. Κρητηνίας

Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,14%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία, οδός Φιλίας 10

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,59%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.