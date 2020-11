Κόσμος

Γαλλία: Σάλος από άγριο ξυλοδαρμό πολίτη από αστυνομικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια αστυνομική βία, ενώ το περιστατικό καταγραφόταν εν αγνοία των ένστολων.

Μια νέα υπόθεση αστυνομικής βίας στη Γαλλία, λόγω της οποίας τέσσερις αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα αφού ξυλοκόπησαν έναν μαύρο παραγωγό μουσικής, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλεί αντιδράσεις στην πολιτική τάξη.

Καθώς συνεχίζεται η συζήτηση για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί “καθολικής ασφάλειας”, βάσει του οποίου απαγορεύεται η δημοσίευση φωτογραφιών αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμαμέν δήλωσε ότι θα ζητήσει “την αποπομπή” των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες που πρωτοδημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο Loopsider δείχνουν έναν άνδρα, τον οποίο αποκαλούν Μισέλ, να δέχεται χτυπήματα από αστυνομικούς στην είσοδο ενός στούντιο μουσικής στο Παρίσι.

“Με αποκάλεσαν βρομοαράπη πολλές φορές την ώρα που με γρονθοκοπούσαν”, κατήγγειλε το θύμα, ο Μισέλ Ζεκλέρ, ο οποίος κατέθεσε μήνυση στη Γενική Επιθεώρηση της Γαλλικής Αστυνομίας (IGPN).

“Οι άνθρωποι που θα έπρεπε να με προστατεύουν, μου επιτέθηκαν δεν έκανα κάτι για να το αξίζω αυτό”, πρόσθεσε μιλώντας στους δημοσιογράφους. “Θέλω απλώς αυτοί οι τρεις άνθρωποι να τιμωρηθούν από τον νόμο”.

Αρχικά τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τρεις αστυνομικοί, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε και ένας τέταρτος, που πήγε να τους ενισχύσει στη διάρκεια του περιστατικού και ο οποίος φέρεται να πέταξε ένα δακρυγόνο μέσα στο στούντιο μουσικής, όπως δήλωσε στο AFP μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Ο Νταρμαμέν, που θα καταθέσει τη Δευτέρα ενώπιον της Νομοθετικής Επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης, εκτίμησε μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι οι αστυνομικοί αυτοί “σπίλωσαν τη στολή της Δημοκρατίας”.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ερίκ Ντιπόν-Μορετί δήλωσε “σοκαρισμένος από τις εικόνες”. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι αν δεν υπήρχε το βίντεο, “δεν θα είχαμε μάθει” για την υπόθεση αυτή και πρόσθεσε “πρέπει να τραβάμε βίντεο”.

O επικεφαλής του κόμματος “Ανυπότακτη Γαλλία” Ζαν-Λικ Μελανσόν εκτίμησε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί “φρικτή απόδειξη του ζωτικής σημασίας χαρακτήρα του δικαιώματος να βιντεοσκοπείται η δράση των αστυνομικών”.

Με αυτό τον τρόπο ο Μελανσόν αναφερόταν στο άρθρο 24 του νόμου για την “καθολική ασφάλεια”, που ποινικοποιεί τη μετάδοση εικόνων αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας.

Το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε την Τρίτη από την Εθνοσυνέλευση και τώρα πρέπει να εξεταστεί από τη Γερουσία.

Το νομοσχέδιο στηρίζουν τα συνδικάτα των αστυνομικών και οι βουλευτές της δεξιάς και της ακροδεξιάς και προβλέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους και προστίμου 45.000 ευρώ για τη μετάδοση “της εικόνες του προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ταυτοποίησης” μελών των δυνάμεων ασφαλείας εν ώρα υπηρεσίας, όταν αυτή “πλήττει τη σωματική ή πνευματική τους ακεραιότητα”.

Η αριστερά και οι υπέρμαχοι των ατομικών ελευθεριών θεωρούν ότι το νομοσχέδιο “πλήττει δυσανάλογα” την ελευθερία στην πληροφόρηση και αποτελεί ένδειξη των αυταρχικών τάσεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ τη δημιουργία “μιας ανεξάρτητης επιτροπής αρμόδιας να προτείνει νέα έκδοχή” του άρθρου, για το οποίο αναμένεται να αποφανθεί και το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Χτυπήματα με γκλομπ

Σύμφωνα με την κατάθεση των αστυνομικών, τα τρία μέλη των δυνάμεων της τάξης επενέβησαν το Σάββατο για να συλλάβουν τον Ζεκλέρ επειδή δεν φορούσε μάσκα. “Την ώρα που προσπαθούσαμε να τον συλλάβουμε, μας έσπρωξε με βία μέσα στο κτίριο”, ισχυρίστηκαν.

Οι εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του στούντιο φαίνονται οι τρεις αστυνομικοί να εισέρχονται στο κτίριο αρπάζοντας το θύμα, ενώ στη συνέχεια το χτύπησαν με γροθιές, κλοτσιές και γκλομπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, ο παραγωγός προέβαλε αντίσταση αρνούμενος να επιβιβαστεί στο αστυνομικό όχημα, όμως στη συνέχεια φαίνεται να προσπαθεί να προστατεύσει το σώμα και το πρόσωπό του από τα χτυπήματα. Το περιστατικό διαρκεί περίπου πέντε λεπτά.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα του στούντιο και έριξαν μέσα σε αυτό ένα δακρυγόνο.

Μετά τη σύλληψή του ο άνδρας αρχικά τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας έρευνας “για επίθεση κατά των αρχών” και “ανυπακοή”.

Όμως η εισαγγελία του Παρισιού έβαλε στο αρχείο την έρευνα αυτή και ξεκίνησε μια νέα, αυτή τη φορά εναντίον των αστυνομικών.

“Αν δεν είχαμε τα βίντεο, ο πελάτης μου ίσως αυτή τη στιγμή να ήταν στη φυλακή”, δήλωσε η δικηγόρος του Ζεκλέρ, η Χαφιντά αλ Αλί.