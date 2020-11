Αθλητικά

Άρης: η αποστολή για το ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό

Στη διάθεση του Μάντζιου και ο Κουέστα. Η πιθανή ενδεκάδα των Θεσσαλονικέων.

Με την προπόνηση που έγινε το πρωί στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League (Σάββατο 19:30 – «Κλεάνθης Βικελίδης»).

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Άκης Μάντζιος ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει διαθέσιμους για την αναμέτρηση κορυφής απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Σε αυτή επιστρέφει ο Χουλιάν Κουέστα αντί του Ζακαρί Μπουσέ. Αναλυτικά, την αποστολή συγκροτούν οι εξής ποδοσφαιριστές: Σιαμπάνης, Κουέστα, Σάκιτς, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Δεληζήσης, Μπεναλουάν, Ρόουζ, Μπαγκαλιάνης, Τζέγκο, Ματίγια, Σάσα, Κάτσε, Μπερτόγλιο, Ματέο, Γκάμα, Μαντσίνι, Σίλβα, Μάνος, Λόπεθ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα, ερωτηματικό παραμένει αν ο Μάντζιος εμπιστευτεί εκ νέου τον 21χρονο Μάριο Σιαμπάνη ή αν θα επαναφέρει μετά από απουσία τεσσάρων αγώνων τον Κουέστα. Στην άμυνα, η τετράδα των Ντάνιελ Σούντγκρεν, Λίντσεϊ Ρόουζ, Γιοάν Μπεναλουάν και Εμάνουελ Σάκιτς φαντάζει ακλόνητη, εκτός κι αν προτιμηθεί ο «κλασικός» αριστερός μπακ Κρίστιαν Γκάνεα και μείνει εκτός ένας εκ των Σάκιτς, Σούντγκρεν. Ο Φακούντο Μπερτόγλιο αναμένεται να είναι μπροστά από τους Τζέιμς Τζέγκο και Χαβιέ Ματίγια στα χαφ, με τους Μπρούνο Γκάμα και Ματέο Γκαρσία να δίνουν τις απαραίτητες βοήθειες στον «φουνταριστό» Κριστιάν Λόπεθ.