Κορονοϊός – Ιταλία: πιθανή η χαλάρωση των μέτρων παρά τους 827 νεκρούς σε μια μέρα

Στο επίκεντρο της πανδημίας παραμένει η Λομβαρδία. Η έκκληση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Ιταλών γιατρών.

Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού, όπως και των νεκρών, παραμένει σήμερα στην Ιταλία πολύ υψηλός. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 827 άνθρωποι, ενώ τα κρούσματα που διαγνώσθηκαν είναι 28.352. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 222.803 διαγνωστικά τεστ. Κάθε 100 τεστ, το 12% προέκυψε θετικό. Μέσα σε πέντε ημέρες, το ποσοστό αυτό, μειώθηκε κατά πέντε μονάδες.

Σε ό,τι αφορά, δε, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, για δεύτερη συνεχή ημέρα μειώνεται οι αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών: χθες ήταν 3.846, σήμερα έχουν περιοριστεί στους 3.782. Και στους νοσοκομειακούς θαλάμους, οι ασθενείς, από 34.038 το περασμένο εικοσιτετράωρο, είναι τώρα 33.684.

Σχετικά με τις περιοχές με περισσότερα κρούσματα, στην πρώτη θέση παραμένει, όπως και όλες τις προηγούμενες εβδομάδες η Λομβαρδία (5.389) ενώ ακολουθούν το Βένετο (3.418) και το Πεδεμόντιο (3.149) με πρωτεύουσα το Τορίνο. O δείκτης μετάδοσης Rt, όμως, πανιταλικά έχει περιοριστεί στο 1,08, ένα στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της χώρας.

Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 53.677 ασθενείς.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, η κυβέρνηση τις ώρες αυτές εξετάζει τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι συνεχίζεται η αργή αλλά σταθερή μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Τύπο, θεωρείται πιθανή η «χαλάρωση» των περιοριστικών μέτρων, σε μια σειρά περιφερειών της χώρας, όπως, για παράδειγμα, στην Τοσκάνη και πιθανώς η Λομβαρδία.

Την ίδια ώρα, όμως, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Iταλών γιατρών απευθύνουν έκκληση να μην μειωθούν οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που έχουν υιοθετηθεί, διότι, όπως τονίζουν, «η πίεση που δέχονται οι ΜΕΘ και το σύνολο των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα».