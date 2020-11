Κοινωνία

Μεγάλη άσκηση με πυραύλους Patriot στο πεδίο βολής Κρήτης (βίντεο)

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ευρύτερης περιοχής, που διαθέτει το συγκεκριμένο αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα.