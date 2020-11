Κοινωνία

Κορονοϊός: Νέος “συναγερμός” για κρούσματα σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαία η μετάδοση του ιού σε εργαζομένους και τρόφιμους.

Νέος "συναγερμός" για κρούσματα, αυτή τη φορά στο Γηροκομείο Φλώρινας, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι και τρόφιμοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό.

Όλα φέρεται πως ξεκίνησαν από ένα θετικό κρούσμα σε προληπτικό έλεγχο σε εργαζόμενο του γηροκομείου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και με τους τρόφιμους του Γηροκομείου.

Τα περισσότερα δείγματα βγήκαν θετικά, ενώ οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΥ είναι εν αναμονή των υπολοίπων δειγμάτων που ελήφθησαν από τρόφιμους.

Αρκετοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με βαριά συμπτώματα, ενώ αρκετοί είναι και οι διασωληνωμένοι μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος του Γηροκομείου Φλώρινας.

Η ραγδαία μετάδοση του κορονοϊού σε τροφίμους και εργαζόμενους, καθώς και η ραγδαία επιδείνωση αρκετών από αυτών, έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία στους υπεύθυνους του ΕΟΔΥ και στους φορείς της περιοχής.