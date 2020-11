Αθλητικά

Ντιέγκο Μαραντόνα: Ανατροπή στις συνθήκες θανάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιφάσεις από τους νοσηλευτές του "θρύλου" της Αργεντινής.

Περίεργη τροπή φαίνεται να παίρνει η δικαστική διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αργεντινή, καθώς ερευνώνται ήδη οι ευθύνες που μπορεί να είχαν οι νοσηλευτές και το υγειονομικό προσωπικό, αφού στις καταθέσεις που κλήθηκαν να δώσουν υπέπεσαν σε αντιφάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση της νοσηλεύτριας, Γισέλα Νταϊάνα, που είχε βάρδια το πρωί της Τετάρτης (25/11) στο σπίτι του Μαραντόνα στην Τίγρε, όπου ανάρρωνε από την επέμβαση στο κεφάλι.

“Με υποχρέωσαν να δηλώσω ότι το πρωί φρόντισα εγώ τον Μαραντόνα, ενώ στην πραγματικότητα τον είχα αφήσει να ξεκουραστεί”,είπε στην κατάθεσή της στις δικαστικές αρχές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιος την υποχρέωσε.

Κάμερες ασφαλείας της οικίας του Μαραντόνα έδειξαν ότι ενώ η ψυχίατρος και ο ψυχολόγος του Μαραντόνα τον βρήκαν αναίσθητο στις 11 π.μ. τοπική ώρα, το πρώτο ασθενοφόρο κατέφθασε στις 12.28 μ.μ. διαπιστώνοντας όμως απλά το θάνατό του που είχε επέλθει από τις 12 το μεσημέρι.

Ο δικηγόρος και φίλος του Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, κατήγγειλε “εγκληματική ηλιθιότητα” και είχε ζητήσει έρευνα από τις Αρχές σχετικά με το θάνατο του “θρυλικού” Αργεντινού.

Η δήλωση του Μόρλα

“Σήμερα είναι μέρα πόνου και θλίψης. Νιώθω την απώλεια ενός φίλου, τον οποίο τίμησα με πίστη και υποστήριξη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα, είναι ανεξήγητο ότι για 12 ώρες ο φίλος μου δεν είχε την προσοχή και τον έλεγχο από μέρος του προσωπικού που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις. Το ασθενοφόρο έκανε περισσότερη από μισή ώρα να φτάσει και αυτό είναι εγκληματική ηλιθιότητα. Αυτό το γεγονός είναι κάτι που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Θα ζητήσω να ερευνηθούν οι συνέπειες ως το τέλος. Όπως μου είπε ο Ντιέγκο: Είσαι ο στρατιώτης μου, λειτούργησε χωρίς έλεος.

Για να περιγράψω τον Ντιέγκο αυτή τη στιγμή της βαθιάς θλίψης και πόνου, μπορώ να πω ότι ήταν ένας καλός γιος, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία και ένας ειλικρινής άνθρωπος. Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ”.

Από την πλευρά του, ο προσωπικός γιατρός του Μαραντόνα, Αλφρέδο Καέ είχε δηλώσει: “Μετά από 33 χρόνια όπου ζήσαμε πολλά μαζί, ο Ντιέγκο έφυγε με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο και δεν μπορώ να το πιστέψω. Προσωπικά δεν πίστευα όταν άκουσα ότι θα πάρει εξιτήριο μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο του και το είχα πει ότι έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο και να έχει 24ωρη φροντίδα. Ο Ντιέγκο ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Άνθρωπος που ήταν δίπλα του μου εκμυστηρεύθηκε πως του είπε ότι ένιωθε θλιμμένος, ότι είχε πέσει σε κατάθλιψη και αισθάνονταν πως είχε κάνει τα πάντα στη ζωή του. Κι αυτό το τελευταίο με είχε προβληματίσει έντονα”.