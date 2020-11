Ζώδια

Ζώδια: Η θέση της Σελήνης και το ιδανικό ταίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστρολογία μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το άλλο μας μισό μέσα από την ερμηνεία της θέσης της Σελήνης στον αστρολογικό μας χάρτη!

Σίγουρα έχεις ακούσει τον μύθο που κάποτε τα ζευγάρια ήταν ενωμένα μεταξύ τους σε ένα σώμα, μέχρι που οι Θεοί τους χώρισαν για να τους τιμωρήσουν για την ασέβειά τους. Από τότε τα δύο μισά ενός ζευγαριού γυρίζουν όλη τη Γη για να βρουν το άλλο τους μισό, να ενωθούν και μέσα από την ένωσή τους να αγγίξουν το Τέλειο! Η Αστρολογία μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτή την αναζήτηση μέσα από την ερμηνεία της θέσης της Σελήνης στον αστρολογικό σου χάρτη!

Κριός

Η Σελήνη από το ζώδιο του Κριού φανερώνει ότι διψάς για περιπέτεια και εμπειρία και δεν φοβάσαι να πάρεις τα ρίσκα σου και να ζήσεις με πάθος και ένταση την ερωτική σου ζωή! Ενθουσιάζεσαι πάρα πολύ εύκολα και όταν προκύπτει μία νέα γνωριμία που σε γοητεύει δεν διστάζεις να πάρεις το ρόλο του κυνηγού για να κατακτήσεις το άτομο που ποθείς. Διαθέτεις μεγάλη αυτοπεποίθηση και θεωρείς ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, με όλο αυτό τον δυναμισμό που εκπέμπεις, είναι δύσκολο κάποιος να καταφέρει να αντισταθεί στην ακαταμάχητη γοητεία σου. Αν όμως ο ερωτικός σου στόχος κατακτηθεί εύκολα, τότε και εσύ μπορεί να χάσεις πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον σου και στην συνέχεια αναζητάς νέες μοναδικές συναντήσεις.

Ο ιδανικός σύντροφος για σένα είναι το άτομο που θα σου προσφέρει την ανεξαρτησία που τόσο πολύ επιθυμείς, παράλληλα όμως θα σου χαρίζει μοναδικές συγκινήσεις και θα κρατά σε εγρήγορση τόσο το μυαλό όσο και το κορμί σου! Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Ταύρος

Όταν αγαπάς δίνεσαι ολοκληρωτικά και δεν έχεις μάτια για κάτι άλλο! Τα συναισθήματά σου είναι σταθερά και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τιμιότητα, την αξιοπιστία και την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσεις τις ερωτικές σου σχέσεις. Παρόλα αυτά δεν σου είναι και τόσο εύκολο να ερωτευτείς, γιατί προσπαθείς βάση της λογικής σου να βρεις το άλλο σου μισό, το οποίο θα πληροί αρκετές προϋποθέσεις. Αναζητάς λοιπόν ένα ερωτικό ταίρι που θα διαθέτει μία άκρως γοητευτική εμφάνιση, θα προσέχει τον εαυτό του και το ντύσιμό του με κάθε λεπτομέρεια, παράλληλα όμως θα έχει και οικονομική ανεξαρτησία για να αισθάνεσαι στο πλάι του περηφάνια αλλά για να μπορείτε να απολαμβάνετε παρέα και κάποιες ανέσεις.

Σε συναισθηματικό επίπεδο αναζητάς έναν σύντροφο που θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. Μπορεί οι απαιτήσεις σου να είναι μεγάλες, διαθέτεις όμως μεγάλο πείσμα, υπομονή και επιμονή για να καταφέρεις να βρεις το ταίρι των ονείρων σου! Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Ταύρου, του Παρθένου και του Αιγόκερου ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Δίδυμοι

Ο έρωτας για σένα είναι ένα υπέροχο, διασκεδαστικό παιχνίδι που σου χαρίζει ζωντάνια, κέφι και δημιουργικότητα! Είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζεις τις ερωτικές σου υποθέσεις με ανάλαφρη διάθεση και έχεις τον δικό σου ξεχωριστό τρόπο να φλερτάρεις και να προκαλείς θαυμασμό σε όποιον σε γνωρίζει. Σίγουρα δεν μπορείς να θεωρηθείς το πιο πιστό άτομο, γιατί έχεις την τάση να βαριέσαι πολύ γρήγορα αλλά και να εμπλέκεσαι σε συναισθηματικά διλήμματα! Είσαι της άποψης ότι ένας άνθρωπος ερωτεύεται πολλές φορές στη ζωή του και ότι ο μεγάλος έρωτας δεν είναι μόνο ένας για αυτό και καταφέρνεις να γυρνάς εύκολα τη σελίδα, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι μία σχέση έχει φτάσει στο τέλος της. Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι το άτομο που θα είναι πάνω από όλα τα καλύτερο φιλαράκι σου και θα μπορείτε να μοιράζεστε μαζί πολύ καλή επικοινωνία. Θέλεις πρώτα από όλα το άτομο που έχεις στο πλάι σου να μιλάει στο μυαλό σου και μετά στην καρδιά σου!

Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Δίδυμου, του Ζυγού και του Υδροχόου ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Καρκίνος

Η ερωτική σου ζωή είναι γεμάτη με ρομαντισμό, τρυφερότητα αλλά και συναισθηματική υπερβολή! Δεν σου αρέσει να αλλάζεις ερωτικούς συντρόφους, θέλεις να έχεις στη ζωή σου κάτι σταθερό που να έχει ευτυχισμένη κατάληξη. Ψάχνεις την μεγάλη αγάπη όπως στα παραμύθια, δηλαδή τον μοναδικό έρωτα που παρόλες τις αντιξοότητες είχε ευτυχισμένη κατάληξη! Δένεσαι πολύ γρήγορα στις ερωτικές σου σχέσεις, δεν ξεχνάς και πληγώνεσαι πολύ εύκολα! Δείχνεις μεγάλη κατανόηση στα συναισθήματα του συντρόφου που έχεις πλάι σου και σου αρέσει να φροντίζεις και να προστατεύεις το ταίρι σου δείχνοντας την αγάπη σου με πράξεις και με λόγια. Ο ερωτικός σου σύντροφος είναι για σένα η οικογένειά σου, για αυτό και δείχνεις πλήρη αφοσίωση και αγάπη άνευ όρων. Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι φυσικά το άτομο που θα σε κάνει να αφήσεις στην άκρη όλες τις καχυποψίες σου στην άκρη!

Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Καρκίνου, του Σκορπιού και του Ιχθύ ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Λέων

Είσαι άτομο έξω καρδιά!!! Είσαι από το άτομα που θέλουν διαρκώς να αισθάνονται ερωτευμένα, δεν διστάζεις να διεκδικήσεις για να κατακτήσεις το πρόσωπο που ποθείς! Ενθουσιάζεσαι και κολακεύεσαι, όμως δεν ερωτεύεσαι το ίδιο εύκολα. Όταν όμως ένα άτομο καταφέρει να κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει στους τρελούς ρυθμούς του έρωτα, τότε αφιερώνεσαι με πίστη και τα δίνεις όλα χωρίς κανέναν ενδοιασμό! Οι ερωτικές σχέσεις στη ζωή σου είναι επεισοδιακές, εκκεντρικές και πολύ παθιασμένες, γιατί πολύ απλά είσαι από τα άτομο που θέλουν να ζουν στο έπακρο την κάθε στιγμή! Έχεις την τάση να δραματοποιείς τις καταστάσεις και να εκδηλώνεις τα συναισθήματά σου με μεγάλη υπερβολή και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να τρομάξει το ταίρι σου! Είναι δεδομένο όμως ότι η ερωτική σχέση μαζί σου μένει μία αλησμόνητη εμπειρία, γεμάτη διασκέδαση, ερωτικό πάθος, δώρα και φλογερά συναισθήματα.

Ο ιδανικός σύντροφος για σένα είναι αυτός που θα πίνει νερό στο όνομά σου, δεν θα έχει μάτια για κάτι άλλο και φυσικά θα μπορεί να σου προσφέρει τις μοναδικές συγκινήσεις που προσδοκείς. Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Παρθένος

Η Σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου φανερώνει ότι είσαι ένα άτομο αρκετά συγκρατημένο που δεν παρασύρεται από τα συναισθήματά του. Ο έρωτας για σένα είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση, που δεν σηκώνει παιχνιδάκια και η επιλογή του ιδανικού συντρόφου είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Αναζητάς το τέλειο και το ιδανικό και αναλύεις στο μυαλό σου την κάθε μικρή λεπτομέρεια με αποτέλεσμα να μην αφήνεσαι συναισθηματικά αν δεν έχεις πρώτα βεβαιωθεί για τη σοβαρότητα τόσο των δικών σου των προθέσεων όσο και των ατόμων που γνωρίζεις. Η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου δεν παίζει κανένα ρόλο στον έρωτα για σένα, αυτό που κοιτάς είναι την ποιότητα του ανθρώπου, το μυαλό του αλλά και την ωριμότητά του. Όταν είσαι σε μία σχέση μπορεί να μην εκφράζεις όσα αισθάνεσαι με πολλά λόγια, όμως κανείς δεν μπορεί να νιώσει ανασφάλεια στο πλευρό σου, γιατί εκδηλώνεις όλα όσα κρύβεις μέσα σου με πράξεις και με ιδιαίτερη φροντίδα.

Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι αυτό που θα σε κρατά διαρκώς σε πνευματική εγρήγορση και θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου! Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Ταύρου, του Παρθένου και του Αιγόκερου ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Ζυγός

Το φλερτ είναι το ιδιαίτερο ταλέντο σου, γιατί διαθέτεις χάρη, γοητεία, γλυκύτητα και ιδιαίτερα ξεχωριστό ταμπεραμέντο. Σου αρέσουν οι νέες γνωριμίες, έχεις τον τρόπο να φέρνεις κοντά σου όποιο άτομο βάλεις ερωτικό στόχο , ωστόσο στην ερωτική σου ζωή δεν βιάζεσαι να πάρεις αποφάσεις για την εξέλιξη μίας σχέσης ή μίας γνωριμίας. Στο πλάι σου μπορεί κάποιος να ζήσει μία όμορφη, ισορροπημένη και γαλήνια σχέση γεμάτη από αισθησιασμό, κατανόηση αλλά και διασκέδαση. Το αρνητικό σου στοιχείο είναι ότι αργείς να πάρεις αποφάσεις και πολλές φορές αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις, βγάζοντας την «ουρά» σου απέξω στις δυσκολίες. Διλήμματα, αναποφασιστικότητα αλλά και δειλία είναι μερικά από τα αρνητικά σου γνωρίσματα στην ερωτική σου ζωή. Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι το άτομο που θα καταφέρει να σε γοητεύσει με την εμφάνισή του και θα σου προσφέρει μία σχέση με γέλιο, χαρά, έρωτα, ανέσεις και απολαυστικές στιγμές.

Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Δίδυμου, του Ζυγού και του Υδροχόου ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Σκορπιός

Μπορεί να σε πιάνουν οι καχυποψίες σου, να ισχυρίζεσαι ότι προτιμάς τις μοναξιές σου και ότι δεν θέλεις να έχεις άνθρωπο δίπλα σου και την άλλη ακριβώς στιγμή τα συναισθήματά σου να αλλάζουν και να ερωτεύεσαι κεραυνοβόλα, ξεχνώντας όσα έλεγες την προηγούμενη στιγμή. Η Σελήνη από το ζώδιο του Σκορπιού κάνει την ερωτική σου ζωή ιδιαίτερα εκρηκτική, φλογερή και παθιασμένη. Είσαι από τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα ή τίποτα, δηλαδή ή θα ερωτεύεσαι με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου ή θα αδιαφορείς πλήρως. Όταν είσαι σε μία σχέση θέλεις να έχεις την πλήρη αποκλειστικότητα, δεν αφήνεις ποτέ το ταίρι σου παραπονεμένο και αφιερώνεσαι με όλη σου την καρδιά στην ικανοποίηση του συντρόφου σου. Ωστόσο δεν λείπουν και οι στιγμές που ζηλεύεις, τσαντίζεσαι με το παραμικρό και κάνεις πολλές υπερβολές γιατί μπορεί να υποψιάζεσαι τους πάντες και τα πάντα. Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι το άτομο που θα επιδιώξεις να σε διεκδικήσει με υπομονή και επιμονή, που θα σου δείχνει κάθε ώρα και στιγμή τα συναισθήματά του και που θα διαθέτει σταθερότητα στα λόγια και στις πράξεις του.

Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Καρκίνου, του Σκορπιού και του Ιχθύ ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Τοξότης

Ο έρωτας για σένα κρατά πολύ λίγο, είναι ένας ενθουσιασμός που έρχεται και φεύγει με ταχύτητα φωτός! Σου αρέσουν τα δύσκολα και θέλεις ένα άτομο που θα σε βάζει διαρκώς στην διαδικασία να τον διεκδικήσεις και να κάνεις πράγματα για να κρατήσεις στο πλάι σου, αλλιώς τα συναισθήματά σου πολύ εύκολα «ξεφουσκώνουν»! Ο έρωτας για σένα είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας και δράσης, όμως δεν αντέχεις το «μελό» και τις βαρύγδουπες ερωτικές δηλώσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι όλα μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή! Είσαι ένα χαρωπό άτομο, με ενθουσιώδη αλλά και αισιόδοξο χαρακτήρα και σίγουρα στο πλάι σου μπορεί κάποιος να ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές γεμάτες πόθο, ένταση και ερωτισμό. Όταν όμως κάποιος προσπαθήσει να σου επιβληθεί θέτοντας τους όρους του και περιορίζοντας την ανεξαρτησία σου, χάνεις το ενδιαφέρον σου και το βάζεις στα πόδια.

Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι το άτομο που θα μοιράζεται μαζί σου τα ίδια ενδιαφέροντα, δεν θα είναι προσκολλημένο πάνω σου και με τον τρόπο του θα σε κάνει να το θαυμάζεις. Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Κριού, του Λέοντα και του Τοξότη ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Αιγόκερως

Στον έρωτα είναι σαν να βρίσκεσαι σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Λογική και ευαισθησία»! Μπορεί να δείχνεις πως είσαι ένα άτομο απρόσιτο, που κανείς δεν μπορεί εύκολα να κατανοήσει τις προθέσεις σου και τα συναισθήματά σου, όταν όμως η λογική σου, σου ανάψει το πράσινο φώς τότε εκδηλώνεις τα συναισθήματά σου με μεγάλη ευαισθησία, πίστη και αφοσίωση. Είσαι ένα συντηρητικό άτομο, δεν σου αρέσει να κάνεις πολλές σχέσεις και προτιμάς να διατηρείς μακρόχρονους και ουσιαστικούς ερωτικούς δεσμούς. Φυσικά το όνειρό σου θα ήταν να έχεις στο πλάι σου έναν ερωτικό σύντροφο, με τον οποίο θα ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας και θα κάνετε μία όμορφη οικογένεια, όμως επειδή οι σχέσεις είναι πλέον αρκετά δύσκολες, αναγκάζεσαι και βάζεις φρένο και μελετάς διεξοδικά κάθε γνωριμία που προκύπτει. Κάποιες στιγμές θα πρέπει να ξεπερνάς τις προσωπικές σου αναστολές και να θυμάσαι ότι ο έρωτας είναι το μοναδικό συναίσθημα που δεν έχει καμία απολύτως λογική. Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι το άτομο που θα καταφέρει να σε κερδίσει με την σοβαρότητα και την αξιοπιστία του και θα σου προσφέρει μία ασφαλή σχέση.

Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Ταύρου, του Παρθένου και του Αιγόκερου ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Υδροχόος

Εκεί που μπορεί να ζεις έναν έρωτα γεμάτο πάθος, ένταση και ξεχωριστές στιγμές, ξαφνικά μέσα σε μία βραδιά και από μία ασήμαντη αφορμή, όλα μπορεί να ανατρέπονται και να μην νιώθεις πλέον τίποτα! Η Σελήνη από το ζώδιο του Υδροχόου σε κάνει πολύ ανατρεπτικό στην ερωτική σου ζωή, με πολύ εκρηκτικά και απρόβλεπτα συναισθήματα και χωρίς καθόλου όρια! Ο έρωτας είναι σχεδόν πάντα κεραυνοβόλος στη ζωή σου, όμως αν το άτομο που σε κάνει να καρδιοχτυπάς δεν κατορθώσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ζωής σου και δεν σε συγκινήσει και πνευματικά, τότε η ερωτική σχέση θα φθαρεί γρήγορα. Πολλές φορές μπορεί να μπερδεύεσαι και να μην μπορείς να διελευκάνεις αν τα συναισθήματά σου για ένα άτομο είναι ερωτικά ή απλά φιλικά. Στην πορεία της ζωής σου κάποιες δυνατές φιλίες θα εξελιχθούν σε μεγάλους έρωτες αλλά και κάποιοι μεγάλοι έρωτες θα γίνουν δυνατές φιλίες. Δεν σου αρέσει να διακόπτεις τις σχέσεις σου και να χάνεις ανθρώπους από το πλάι σου, όμως για σένα το σημαντικότερο από όλα είναι να νιώθεις συναισθηματική ελευθερία.

Το ιδανικό ταίρι για σένα σίγουρα πρέπει να είναι έξυπνο, δημιουργικό, με αρκετές δραστηριότητες και αρκετά απρόβλεπτο ερωτικά! Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Δίδυμου, του Ζυγού και του Υδροχόου ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Ιχθύες

Ένα και μόνο σου βλέμμα είναι αρκετό για να καταλάβεις αν το άτομο που έχεις απέναντί σου είναι το ιδανικό για τη σχέση που ονειρεύεσαι και επιθυμείς. Ξέρεις από την πρώτη στιγμή αν μία γνωριμία θα έχει ρομαντική εξέλιξη και αν μαζί θα ζήσετε ένα ειδύλλιο έτσι όπως το φαντάζεσαι, γιατί η διαίσθησή σου είναι πολύ ισχυρή και σπάνια πέφτει έξω. Στις σχέσεις σου δίνεις συναίσθημα, κάνεις όνειρα και πολλές φορές παραβλέπεις τα ελαττώματα που μπορεί να έχει το ταίρι σου που μερικές φορές σε πικραίνουν, προσπαθείς να σκέφτεσαι μόνο τις όμορφες στιγμές! Η καρδιά σου μπορεί να είναι απόλυτα δοσμένη για ένα άτομο, όμως να νιώσεις ερωτική έλξη και για κάποιον άλλον άνθρωπο και να μπερδευτείς για την επιλογή που πρέπει να πάρεις. Συχνά μπορεί να μπερδεύονται τα συναισθήματά σου, να βυθίζεσαι στις σκέψεις και στις φαντασιώσεις σου και να αρνείσαι να δεις την αλήθεια!

Το ιδανικό ταίρι για σένα είναι το άτομο που θα σε εντυπωσιάσει, θα ξυπνήσει μέσα σου πρωτόγνωρα συναισθήματα και θα σε κάνει να ζήσεις έναν ονειρεμένο έρωτα! Το άλλο σου μισό: Άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Καρκίνου, του Σκορπιού και του Ιχθύ ή η Σελήνη του ωροσκοπίου τους βρίσκεται σε ένα από αυτά τα ζώδια.

Πηγή: astrologos.gr