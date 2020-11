Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Ματώνει” η Γερμανία

Χιλιάδες νέα κρούσατα και εκατοντάδες νεκροί σε 24 ώρες.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 21.695 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.028.089, δείχνουν σήμερα Σάββατο τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 379 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα να φθάνει ως αυτό το στάδιο τους 15.965 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το όριο του ενός εκατομμυρίου μολύνσεων από τον ιό ανακοινώθηκε πως ξεπεράστηκε χθες Παρασκευή.