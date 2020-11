Ζώδια

Ζώδια: πώς συμπεριφέρονται όταν ερωτεύονται;

Ο έρωτας είναι πηγή ενέργειας, χαράς και ευτυχίας. Πώς αντιδρά όμως το κάθε ζώδιο όταν ερωτεύεται;

Ο έρωτας είναι πηγή ενέργειας, χαράς και ευτυχίας, λένε οι σοφοί αλλά και ανησυχίας λένε οι ερωτευμένοι..Γιατί πώς να είσαι ευτυχισμένος αν δεν ξέρεις ότι τα αισθήματα σου βρίσκουν ανταπόκριση.. Όταν η συμπεριφορά του την μια σου ανάβει πράσινο φως και την άλλη σε αφήνει να αναρωτιέσαι αν ξέρει την ύπαρξη σου...

Κριός

Ο Κριός θα γίνει υπερκινητικός, θα αρχίσει να ακούει μουσική στη διαπασών, οπωσδήποτε θα γραφτεί στο γυμναστήριο και θα αρχίσει δίαιτα. Όταν όλα αυτά αρχίζουν να συμβαίνουν ταυτόχρονα, τότε είναι φουλ ερωτευμένος.

Ταύρος

Όταν ένας Ταύρος ερωτευτεί, δεν έχει όρεξη για φαγητό! Είναι συνεχώς βυθισμένος σε σκέψεις, το βλέμμα του χάνεται στο άπειρο και ονειροπολεί διαρκώς. Αν προσπαθήσεις να του μιλήσεις όμως, το πιο πιθανό είναι να αντιδράσει με φωνές, προσπαθώντας έτσι να κρύψει τον έρωτα του, αφού δεν πρόκειται να παραδεχθεί ότι την έχει πατήσει για τα καλά!

Δίδυμοι

Αν τον δεις να μιλά ακατάπαυστα, να παίρνει το αμάξι και να ξεχύνεται στους δρόμους χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, να ξεχειλίζει από ενεργητικότητα και να γίνεται υπερκινητικός, ένα είναι σίγουρο! Ο Δίδυμος χτυπήθηκε από τα βέλη του έρωτα.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι σαν άρρωστος όταν ερωτεύεται, ξαπλώνει στο κρεβάτι και κοιτάζει με τις ώρες το ταβάνι, αγκαλιά με το τηλέφωνο, παρακαλώντας το Θεό να του τηλεφωνήσει το άτομο που τον ενδιαφέρει. Ο έρωτας τον ρίχνει ψυχολογικά, αφού η ανασφάλειά του κορυφώνεται κι αναρωτιέται συνεχώς εάν αυτό που νιώθει είναι αμοιβαίο.

Λέων

Όταν ερωτεύεται ο Λέων, αρχίζει να προσέχει την εμφάνισή του, να ντύνεται πιο κομψά από ότι συνήθως και να αρωματίζεται. Νιώθει υπέροχα κι αυτό ακτινοβολεί στο πρόσωπό του. Έχει μόνιμα ένα χαμόγελο και είναι ικανός να μένει άυπνος από την υπερένταση, τραγουδώντας.

Παρθένος

Ξέχνα το υποχόνδριο άτομο, που το πιάνει υστερία στην ιδέα των μικροβίων και ασχολείται συνεχώς με την καθαριότητα! Όταν ερωτευτεί ο Παρθένος, ξεχνά μέχρι και το όνομά του. Δεν είναι πλέον απόμακρος και άκαμπτος αλλά γίνεται τρυφερός και απίστευτα γλυκός με όλους.

Ζυγός

Ο ερωτευμένος ο Ζυγός χάνει τις ισορροπίες του. Κάθε φορά που ερωτεύεται, έχει πάντα το ίδιο, δυνατό καρδιοχτύπι. Δεν τρώει, δεν πίνει και το μόνο που κάνει είναι να ονειρεύεται. Δεν αντέχει να μένει ούτε λεπτό στο σπίτι μόνος και θέλει συνεχώς να διασκεδάζει.

Σκορπιός

Όταν δαγκώνει την λαμαρίνα ο Σκορπιός, βγαίνει όλη η ευαισθησία του και γίνεται ευάλωτος. Το χαρακτηριστικό, μυστηριώδες βλέμμα του γλυκαίνει και θυμίζει μικρό παιδί. Βγαίνει, πίνει και διασκεδάζει, προκειμένου να γιορτάσει τον έρωτά του.

Τοξότης

Ο Τοξότης χάνει τα λογικά του όταν τον χτυπήσουν τα βέλη του έρωτα, κάνει σαν μικρό παιδί και νομίζει πως είναι το μοναδικό άτομο στον κόσμο που νιώθει έτσι. Μπορεί να κάνει από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη τρέλα και θέλει να μοιραστεί τη χαρά του με όλο τον κόσμο.

Αιγόκερως

Ο ερωτευμένος Αιγόκερως παθιάζεται, αλλά δεν το δείχνει, αφού είναι πάντα συγκρατημένος. Μόνο όσοι τον ξέρουν καλά, θα αντιληφθούν ότι πονάει το δοντάκι του. Κι αυτό, επειδή θα φορτώσει στον κόκορα τη δουλειά του και θα αλλάξει κάποιες παγιωμένες συνήθειες. Μην ξαφνιαστείς, αν από φανατικός Ροκάς, γίνει λάτρης των Λαϊκών, φταίει ο έρωτας!

Υδροχόος

Ο Υδροχόος καλωσορίζει τον έρωτα βάζοντας τα καλά του! Βγαίνει στην αγορά να διαλέξει καινούρια ρούχα, για να πάει στο ραντεβού. Μοιράζεται τη χαρά και τον ενθουσιασμό του με τα φιλικά του πρόσωπα, που εύκολα μπορούν να καταλάβουν από το πλατύ χαμόγελο που έχει ζωγραφιστεί στο πρόσωπο του πως…“κάτι ψήνεται”!

Ιχθύες

Όταν ερωτεύεται ο Ιχθύς, αρχίζει να έχει διακυμάνσεις στην ψυχολογία του, τη μια μπορεί να πετάει από χαρά και την άλλη να προσπαθεί να δει τα πράγματα ρεαλιστικά. Την μια στιγμή εκνευρίζεται με το παραμικρό και την άλλη χαμογελά σιγοτραγουδώντας μόνος του. Είναι το ζώδιο που μπορεί να ονειροπολεί συνέχεια και παράλληλα προσπαθεί -όχι πάντα με επιτυχία- να βάλει σε μια τάξη τα αισθήματα του.

Πηγή: astrologos.gr