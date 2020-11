Life

Άγιος Βασίλης: με βιντεοκλήση η επικοινωνία με τα παιδιά λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λόγω της καραντίνας άλλαξαν οι συνήθειες ακόμα και του Άγιου Βασίλη. Τι του ζητούν τα παιδιά και ποιος ο κωδικός για το δικό του sms στο 13033;