Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: νοσηρή φαντασία τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής κρουσμάτων

Τονιζει ότι υπάρχει ένα και μόνο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων. Υπονόμευση της κοινής προσπάθειας "βλέπει" ο Πέτσας. Σοβαρότητα από όλους ζητά ο Χαρδαλιάς.

"Αποκυήματα νοσηρής φαντασίας" αποτελούν δημοσιεύματα για τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που “φιλοξενούνται” σε κυριακάτικα έντυπα, αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

"Οσοι τα διακινούν, για όποιο σκοπό τα διακινούν, προσφέρουν χείριστη υπηρεσία στην χώρα, σπέρνουν τη δυσπιστία και την εσωστρέφεια σε μια κρίσιμη στιγμή που η εμπιστοσύνη και η εθνική ομοψυχία είναι προαπαιτούμενα για να βγούμε νικητές".

Τονιζει ότι "υπάρχει ένα και μόνο ένα σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, το Εθνικό Μητρώο COVID-19. Τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής διαψεύδονται κατηγορηματικά. Καποιοι είτε σκοπίμως είτε από άγνοια μπερδεύουν τα ευφάνταστα σενάρια τους με την αναγκαία επιδημιολογική επαλήθευση στοιχείων". Προσθέτει οτι περισσότεροι από 100 επιστήμονες του ΕΟΔΥ εργάζονται καθημερινά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων.

"Με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία συντάσσεται και δημοσιεύεται καθημερινα η "Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)" του ΕΟΔΥ", αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Καταλήγει ότι "οι κρίσεις πουλάνε καλά που έλεγε και ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά το ελάχιστο που απαιτούν οι καιροί είναι να σταθούμε, ατομικά και συλλογικά, στο ύψος των περιστάσεων".

Πέτσας: η αμφισβήτηση των επίσημων στοιχείων υπονομεύει την κοινή προσπάθεια όλων μας

"H διακίνηση ψευδών ειδήσεων και η αμφισβήτηση των επίσημων στοιχείων τη στιγμή που η χώρα, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, δίνει μάχη με το δεύτερο κύμα της πανδημίας βλάπτουν την κοινή προσπάθεια" τόνισε σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας και προσθέτει:

"Υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, το Εθνικό Μητρώο COVID-19 και βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση των επιστημόνων. Τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής υπάρχουν μόνο στη φαντασία κάποιων. Ο ΕΟΔΥ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της. Τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό του εργάζονται συστηματικά και ακούραστα κι αυτό το βλέπουν όλοι οι Ελληνες. Με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία συντάσσεται απο τον ΕΟΔΥ και δημοσιεύεται καθημερινα η "Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)" και με βάση αυτά τα στοιχεία οι ειδικοί συζητούν και λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο υπονομεύει την κοινή προσπάθεια όλων μας".

Χαρδαλιάς: οι στιγμές είναι δύσκολες και απαιτούν από όλους σοβαρότητα

Την στήριξή του στον ΕΟΔΥ εξέφρασε ο Νίκος Χαρδαλιάς, χαρακτηρίζοντας «άδικα και αβάσιμα» τα δημοσιεύματα περί προβλημάτων στην καταγραφή των κρουσμάτων κορονοϊού. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αποκαλεί «ήρωες» όσους εργάζονται στον ΕΟΔΥ εν μέσω της πανδημίας, σημειώνοντας ότι οι στιγμές απαιτούν από όλους σοβαρότητα. Αναλυτικά όσα έγραψε ο κ. Χαρδαλιάς:

"«Πολιτική Προστασία και ΕΟΔΥ μαζί στην μάχη κατά της πανδημίας! (Η απάντησή μου στα περί ΕΟΔΥ σημερινά δημοσιεύματα...)

Από την αρχή αυτής της πανδημίας άνθρωποι με διαφορετικές ενασχολήσεις, εμπειρίες και βιώματα, διαφορετικά background και διαδρομές βρεθήκαμε μαζί, δίπλα δίπλα, ενώσαμε δυνάμεις, αφήσαμε πίσω μας διαφορετικούς σχεδιασμούς και προτεραιότητες και συντεταγμένα και οργανωμένα στρατευθήκαμε στη μάχη για την ανθρώπινη ζωή, στον πόλεμο απέναντι σε έναν αόρατο αλλά τόσο επικίνδυνο παγκόσμιο εχθρό. Στην Πολιτική Προστασία σε ολη αυτή την διαδρομή οι συνοδοιπόροι μας, οι άμεσοι καθημερινοί μας συνεργάτες, σε καθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας ηταν, είναι και παραμένουν τα στελέχη, οι επιστήμονες, οι συνεργάτες και η εξαιρετική και έμπειρη ομάδα του ΕΟΔΥ! Μαζί και δίπλα δίπλα, όλους αυτούς τους μήνες καθημερινά, ακούραστα, παλεύουμε για χιλιάδες συνανθρώπους μας, μοιραζόμαστε επιχειρησιακά δεδομένα, επικαιροποιούμε προσεγγίσεις, πρωτόκολλα και στρατηγικές, αναλύουμε δεδομένα και επιχειρούμε συντονισμένα όπου χρειαστεί χωρίς ωράρια, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εκπτώσεις. Όπου πρέπει, όποτε πρέπει και για ό,τι πρέπει...

Τα σημερινά δημοσιεύματα για όλους εμας στην οικογένεια της Πολιτικής Προστασίας, όσους δηλ καθημερινά ζούμε αυτή τη συνεργασία είναι παντελώς άδικα και αβάσιμα. Ούτε διπλοί τρόποι καταγραφής κρουσμάτων υπάρχουν, ούτε δυσαρέσκειες και προβλήματα στις μεταξυ μας σχέσεις. Υπάρχει μόνο η κοινή μας αγωνία για την καθημερινή προάσπιση της δημόσιας υγείας, υπαρχει το κοινό μας άγχος για να προλάβουμε τα πάντα και παντού και υπάρχουν και οι δημιουργικές εντάσεις κάποιων στιγμών που συνοδεύουν κάθε ομάδα, κάθε οικογένεια, κάθε παρέα ανθρώπων που συναντιούνται στο πεδίο της κοινής τους μαχης. Όποιος έχει εργαστεί σε τέτοιες ομάδες για έναν κοινό στόχο, αυτό μπορεί να το καταλάβει καλά.

Οι στιγμές είναι δύσκολες και απαιτούν από όλους σοβαρότητα, προσήλωση στο στόχο και αποτελέσματα. Ο ΕΟΔΥ, οι επιστήμονες του, οι συνεργατες και εργαζόμενοι του είναι ήρωες της πρώτης γραμμής αυτής της πανδημίας. Όλοι εμείς της Πολιτικής Προστασίας το ξέρουμε και συνεχίζουμε μαζί τους τον αγώνα αδιαφορώντας για δημοσιεύματα και αναφορές που απλά επιχειρούν να προκαλέσουν εσωστρεφεια και ψήγματα δυσπιστίας και να αποπροσανατολίσουν τους Έλληνες πολίτες από τα πραγματικά δεδομένα αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης".

ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση εμφανίζεται ανίκανη να διαχειριστεί έστω και τα στοιχειώδη

«Οι σημερινές καταγγελίες των εφημερίδων «Βήμα και Δημοκρατία» οφείλουν άμεσα να διερευνηθούν σε όλα τα επίπεδα. Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε ότι ο ΕΟΔΥ χρησιμοποιούσε παράλληλο σύστημα καταγραφής με αποτέλεσμα την μη αληθή αποτύπωση των κρουσμάτων», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος προσθέτει ότι «η επιτροπή των λοιμωξιολόγων λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή όλων μας χωρίς να έχει πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία» και υπογραμμίζει πως η αξιωματική αντιπολίτευση απαιτεί «εδώ και τώρα την δημοσιοποίηση των πρακτικών της επιτροπής, δημοσιοποίηση που εδώ και έξι μήνες η κυβέρνηση αρνείται».

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «τη στιγμή που τα δημόσια νοσοκομεία είναι στο κόκκινο και καθημερινά καταγράφουμε αρνητικό ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εμφανίζεται ανίκανη να διαχειριστεί έστω και τα στοιχειώδη», για να καταλήξει πως «τίποτα πια δεν μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες του κ Μητσοτάκη».

ΚΙΝΑΛ: λάθη και παραλείψεις για αντιμετώπιση της πανδημίας

«Από σημερινά δημοσιεύματα, φαίνεται ότι το Μαξίμου βρήκε τον ένοχο για την αποτυχία της Κυβέρνησης να περιορίσει την πανδημία», σχολίασε το Γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον κυριακάτικο Τύπο. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα έγιναν λάθη και παραλείψεις από αρμόδιους παράγοντες για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα δημοσιεύματα το Μέγαρο Μαξίμου «δείχνει τον ΕΟΔΥ και κατ' επέκταση το Υπουργείο Υγείας, ότι τα έκαναν δηλαδή θάλασσα με λάθη που κόστισαν ανθρώπινες ζωές και τώρα ψάχνουν το εξιλαστήριο θύμα». «Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της ΝΔ. Στην επιτυχία ζήτω ο Μητσοτάκης και στην αποτυχία φταίνε μόνο οι Υπουργοί και οι Διοικητές. Γιατί το Μαξίμου δεν ήξερε τίποτα! Ντροπή. Δεν έχουν το θάρρος ούτε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όταν θα έρθει η ώρα όμως θα τους καταλογιστούν», τονίζει.

Ελληνική Λύση: η συνεχεία θα δοθεί στη Δικαιοσύνη

Για εγκληματικά λάθη στην διαχείριση της πανδημίας κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: "Οι σημερινές αποκαλύψεις του τύπου για τον ρόλο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνουν πλήρως τις θέσεις της Ελληνική Λύσης που κατήγγειλε τα εγκληματικά λάθη στην διαχείριση της πανδημίας και τους λάθος αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στην καταγραφή των κρουσμάτων. Η συνέχεια θα δοθεί στο Ελληνικό κοινοβούλιο και φυσικά στην Ελληνική δικαιοσύνη.