Οικονομία

Lockdown: τα σενάρια για το άνοιγμα της αγοράς εν όψει Χριστουγέννων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την άδεια των ειδικών για το ξεκλείδωμα της αγοράς περιμένει η κυβέρνηση έχοντας ήδη καταρτίσει πολλαπλά σενάρια, τα οποία παρουσιάζει ο ΑΝΤ1.