Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: άνθισε… το τριφύλλι

Πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, οι «πράσινοι» πήραν το πολύτιμο τρίποντο.

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό μετά από 26 μέρες και τις δύο σερί ήττες από Ατρόμητο και Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» νίκησαν πιο εύκολα απ' ότι «δείχνει» το τελικό 2-1 τον Παναιτωλικό το απόγευμα της Κυριακής (29/11) στο ΟΑΚΑ, χάρις στο γκολ του Μακέντα (19’) και το αυτογκόλ του Λιάβα (43’) και πήραν βαθιά βαθμολογική «ανάσα». Οι Αγρινιώτες μείωσαν στο 95ο λεπτό με πέναλτι του Μεντόσα.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» μπήκαν συγκεντρωμένα στο παιχνίδι ψάχνοντας με υπομονή και με σωστή κυκλοφορία το γκολ, απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που είχε παθητική εικόνα απ’ τα πρώτα λεπτά. Η δε παρουσία του Λούκας Βιγιαφάνιες στο βασικό σχήμα (για πρώτη φορά φέτος) έκανε πολύ πιο λειτουργικό τον Παναθηναϊκό, καθώς οι κάθετες πάσες και οι εμπνεύσεις του Αργεντινού δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στους Αγρινιώτες.

Στο 10’ ο Αϊτόρ βγήκε στο χώρο απ’ την εξαιρετική μπαλιά του Βιγιαφάνιες και πρόλαβε στη έξοδο τον Κνετ, όμως το γκολ του δεν μέτρησε διότι ο Ισπανός ήταν για λίγα... εκατοστά εκτεθειμένος (όπως επιβεβαίωσε ακολούθως και το VAR).

Στο 19’ οι «πράσινοι» αναπτύχθηκαν πολύ ωραία από τα δεξιά, με τον Σάντσες να βγάζει χαμηλή σέντρα και τον Μακέντα να κινείται σωστά προς την πορεία της μπάλας, κάνοντας το 1-0 με κοντινό πλασέ.

Ακολούθως ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, όμως λίγο πριν το ημίχρονο (43’), ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ, μετά από την καλή συνεργασία των Βιγιαφάνιες, Καρλίτος, Ζαγαρίτη, χαμηλό γύρισμα του τελευταίου και αυτογκόλ του Λιάβα στην προσπάθειά του να αποκρούσει τη μπάλα, προτού αυτή καταλήξει στον Μακέντα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία απίθανη φάση: Από γύρισμα του Βιγιαφάνιες, ο Καρλίτος εκτέλεσε από κοντά, όμως ο Κνετ απέκρουσε. Ο Ισπανός έκανε δεύτερη προσπάθεια, με τον Τζανακάκη να προλαβαίνει στη γραμμή και τρίτη με τον Κνετ να αποκρούει ξανά. Στην τέταρτη απόπειρά του, ο Καρλίτος έκανε καταπληκτικό τακουνάκι στον Αϊτόρ που σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε εντέλει με υπόδειξη του VAR, για χέρι του Βιγιαφάνιες στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 65’ ακυρώθηκε και τρίτο γκολ για τους «πράσινους», όταν από συνεργασία των Μακέντα και Αϊτόρ, ο Μαουρίσιο έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα, αλλά «χρεώθηκε» με οφσάιντ στην αρχική πάσα ο Ισπανός εξτρέμ.

Στο 77’ από ακόμη μία ωραία συνεργασία στον άξονα, ο Ζαγαρίτης έφυγε μόνος του από τα αριστερά, όμως «νικήθηκε» στο τετ-α-τετ από τον Κνετ. Κι ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα «κλείδωνε» στο 2-0, μια προσπάθεια των φιλοξενουμένων που σταμάτησε στο χέρι του Σάντσες, έδωσε την ευκαιρία στον Παναιτωλικό να μειώσει στο 90'+5' με πέναλτι του Μεντόσα σε 2-1, στο 100ο εκτός έδρας γκολ της ομάδας του Αγρινίου στην πρώτη κατηγορία.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Αλεξανδρόπουλος, Βιγιαφάνιες, Μπουζούκης, Πούγγουρας, Σάντσες - Τσιγγάρας, Αριγίμπι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Ζαγαρίτης, Βιγιαφάνιες (84’ Μπουζούκης), Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο (84’ Σερπέζης), Αϊτόρ (78’ Μολό), Καρλίτος (67’ Αγιούμπ), Μακέντα (78’ Καμπετσής).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Κνετ, Τζανακάκης (80’ Μεντίνα), Λιάβας, Κωνσταντόπουλος, Ντάλσιο, Τσιγγάρας, Ντίας, Γιακολις (60’ Ντουάρτε), Μάζουρεκ (60’ Ταχάρ), Αριγίμπι (70’ Μεντόσα), Αζάντι (46’ Βέργος).