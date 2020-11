Αθλητικά

Πέθανε σε ηλικία 42 ετών πρώην παίκτης της ΑΕΚ

Σοκ στην ποδοσφαιρική κοινότητα από την είδηση του θανάτου του.

Τον θάνατο του Σενεγαλέζου παλαίμαχου διεθνή Πάπα Μπούμπα Ντιοπ θρηνεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Σενεγάλης, ο Πάπα Μπούμπα Ντιοπ έφυγε μετά από μακροχρόνια μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ήταν μόλις 42 ετών.

Ο Πάμπα Μπούμπα Ντιοπ φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2010-11, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας. Στη μοναδική σεζόν του στα κιτρινόμαυρα, ο Πάπα Μπούμπα Ντιοπ είχε 37 συμμετοχές και σημείωσε 4 γκολ.

Αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Αγγλία, για λογαριασμό των Φούλαμ, Πόρτσμουθ, Γουέστ Χαμ και Μπέρμιγχαμ. Στη Γαλλία αγωνίστηκε από το 2002 έως το 2004 με τη φανέλα της Λανς.

Ο Πάπα Μπούμπα Ντιοπ υπήρξε μέλος της «χρυσής γενιάς» της εθνικής ανδρών της Σενεγάλης που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, ενώ είχε σκοράρει το ιστορικό γκολ στη νίκη επί της Γαλλίας. Με τη φανέλα της Σενεγάλης είχε 63 συμμετοχές σημειώνοντας έντεκα γκολ.