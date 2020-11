Κοινωνία

Σούπερ γιαγιά νίκησε τον κορονοϊό: τι είπε στον ΑΝΤ1 η νύφη της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικήτρια από τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό βγήκε μία υπεραιωνόβια 102 ετών που πήρε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Ποια η κατάστασή της σήμερα.