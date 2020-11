Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown - Γκάγκα στον ΑΝΤ1: τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διευθύντρια της Πνευμονολογικής Κλινικής "Σωτηρία" μίλησε για τα μέτρα που πρέπει να συζητηθούν εν όψει γιορτών και την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ.