Πολιτισμός

Μπαράκ Ομπάμα: Ποιoν επέλεξε για να τον υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί πως ήταν επιλογή των δύο κορών του.

Ο Drake έχει πλέον τις ευλογίες του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, να τον υποδυθεί σε περίπτωση που γυριστεί μία βιογραφική του ταινία.

Μιλώντας στον Speedy Morman, ο Ομπάμα αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Drake να τον υποδυθεί λέγοντας: «Θα πω αυτό, ο Drake έχει τις ικανότητες να κάνει αυτό που θέλει. Εννοώ, είναι ταλαντούχους. Έτσι, αν έρθει η ώρα θα είναι έτοιμος…». Όταν ο Morman ρώτησε εάν ο Καναδός ράπερ έχει την έγκρισή του τότε ο Ομπάμα αναφερόμενος στις δύο κόρες του Μάλια και Σάσα είπε: «Ο Drake έχει, το πιο σημαντικό νομίζω, την έγκριση της οικογένειάς μου. Υποψιάζομαι ότι η Μάλια και η Σάσα θα το ήθελαν αυτό».

Ο Drake έχει εκφράσει εδώ και πολλά χρόνια το ενδιαφέρον του να υποδυθεί επί οθόνης τον Μπαράκ Ομπάμα. Ήδη από το 2010 σε συνέντευξή του στο Paper είχε πει: «Ελπίζω κάποιος να κάνει μια ταινία για τη ζωή του Ομπάμα σύντομα, γιατί θα μπορούσα να τον υποδυθώ». «Βλέπω όλες τις συνεντεύξεις του. Κάθε φορά που τον βλέπω στην τηλεόραση, δεν αλλάζω το κανάλι, σίγουρα δίνω προσοχή και ακούω τις εναλλαγές της φωνής του», είπε.

Ο Drake συνέχισε: «Αν ρωτήσεις κάποιον που με ξέρει, είμαι πολύ καλός στο να αποτυπώνω. Αργά αλλά σίγουρα, δεν είμαι σε φάση μελέτης, γιατί κανείς δεν με κάλεσε για τίποτα, αλλά απλώς προσέχω, οπότε όταν έρθει η μέρα δεν θα προσπαθήσω να μάθω τον τρόπο με τον οποίο μιλάει».