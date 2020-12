Παράξενα

Πανδημία: η λέξη της χρονιάς!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λήμμα της λέξης ήταν η κατάληξη περισσότερων αναζητήσεων στο Διαδίκτυο απ’ ό,τι οποιασδήποτε άλλης τη χρονιά που τελειώνει.

Το βραβείο της Λέξης της Χρονιάς 2020 του αμερικανικού λεξικού Merriam-Webster το κέρδισε η προφανής υποψήφια: η πανδημία.

Το λήμμα της λέξης ήταν η κατάληξη περισσότερων αναζητήσεων στο Διαδίκτυο απ’ ό,τι οποιασδήποτε άλλης τη χρονιά που τελειώνει, εξήγησε η συντακτική ομάδα του Merriam-Webster στον ιστότοπο του λεξικού, στα τέλη μιας χρονιάς που η πανδημία του νέου κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

«Μερικές φορές, μια λέξη ορίζει μια εποχή, κι είναι ταιριαστό ότι αυτή την εξαιρετική, και εξαιρετικά δύσκολη, χρονιά, μία και μόνη λέξη ήρθε πολύ γρήγορα στο προσκήνιο», σημειώνεται στο κείμενο.

Το λήμμα αναφέρει ότι «πανδημία», σημαίνει «εκδήλωση ασθένειας σε ευρεία γεωγραφική περιοχή (όπως πολλές χώρες ή ήπειροι) που συνήθως προσβάλλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού», θυμίζει η συντακτική ομάδα του λεξικού, επισημαίνοντας τις ελληνικές ρίζες της λέξης, από το παν και την κατάληξη -δημία από τον όρο επιδημία (βλ. https://www.merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year/pandemic).

Οι αναζητήσεις για τη συγκεκριμένη λέξη απογειώθηκαν την 11η Μαρτίου, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε πανδημία την επιδημία του νέου κορονοϊού.

Εκείνη την ημέρα, οι αναζητήσεις «αυξήθηκαν κατά 115.806% σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα του 2019», εξηγεί η συντακτική ομάδα του Merriam-Webster, λεξικού που τυπώνει εκδοτική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1831.

Το 2019, Λέξη της Χρονιάς αναδείχθηκε η ουδέτερη αντωνυμία «αυτοί» (they), που χρησιμοποιείται στα αγγλικά για όσους δεν θέλουν να ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες, ούτε ως γυναίκες. Το 2018, Λέξη της Χρονιάς ήταν η «δικαιοσύνη»· το 2017, ο «φεμινισμός».