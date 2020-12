Πολιτική

Αποχωρεί από CCO της Ελληνικής Κυβέρνησης ο Στιβ Βρανάκης

Το έργο που έλαβε χώρα κατά της διάρκεια της θητείας του και το «ευχαριστώ» της Κυβέρνησης. Σε νέα βάση η συνεργασία του.

Ο κ. Στιβ Βρανάκης, ολοκλήρωσε με επιτυχία την ενός έτους θητεία του ως επικεφαλής δημιουργικού (Chief Creative Officer – CCO) της Ελληνικής Κυβέρνησης, παρέχοντας τις υπηρεσίες του στη χώρα μας ως ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφέρεται από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, σε σχετική ανακοίνωση.

"Ο κ.Βρανάκης και η ομάδα του στο Enterprise Greece, ένα επιτυχημένο μείγμα νέων επαγγελματιών και έμπειρων ειδικών, παρέδωσαν με επιτυχία τη στρατηγική, το επικοινωνιακό αφήγημα, το branding και τον πλήρη οδηγό εφαρμογής μαζί με τα βασικά εργαλεία για την επανατοποθέτηση της εικόνας της χώρας (Repositioning Greece) που θα παρουσιαστεί αργότερα το 2021 λόγω της συγκυρίας με την πανδημία του COVID-19.

Καθώς ολοκλήρωσε την αποστολή του, ο κ. Βρανάκης θα αποδεσμευτεί την 1η Δεκεμβρίου 2020 και θα επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα από τον οποίο άλλωστε προήλθε. Σε εθελοντική βάση και αμισθί θα συνεχίσει να κατέχει τον τίτλο του CCO για την Ελλάδα και θα συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό σε θέματα που σχετίζονται με το δημιουργικό, το σχεδιασμό, το branding, την καινοτομία, την τεχνολογία και την αειφορία.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ευχαριστεί τον κ. Βρανάκης για την εξαιρετικά πολύτιμη προσφορά του, ο οποίος αφήνοντας την υψηλόβαθμη θέση του στην Google ως Executive Creative Director και επικεφαλής του Google Creative Lab, υπηρέτησε την πατρίδα μας τόσο ως επικεφαλής του Repositioning Greece όσο και με την ενεργό συμμετοχή του σε άλλα σημαντικά έργα, όπως μεταξύ άλλων το GreeceFromHome και Greek Summer του Υπουργείου Τουρισμού, το Andros Sandbox του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, το Work from Crete και Work from Greece για την προσέλκυση «Ψηφιακών Νομάδων» στην Ελλάδα και το Grentry, αλλά και το προωθητικό βίντεο για τον ιστότοπο gov.gr", καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.