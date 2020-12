Πολιτική

Κορονοϊός: Σε ΜΕΘ ο Πλακιωτάκης

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, εισήχθη σε ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους, αλλά χωρίς να διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη.