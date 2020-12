Life

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας του ΑΝΤ1 με την NBCUniversal

Ο ΑΝΤ1 εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με 106 ταινίες και 4 σειρές από τον κατάλογο του κολοσσού NBCUniversal, μίας από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες στον χώρο του θεάματος.

Πολυβραβευμένες ταινίες, οσκαρικές ερμηνείες, εντυπωσιακά blockbuster, σειρές που ενθουσίασαν κοινό και κριτικούς, παραγωγές που συζητήθηκαν και έγραψαν ιστορία.

Όλα έρχονται, από τον Δεκέμβριο, μόνο στον ΑΝΤ1!

Από τον Δεκέμβριο, ο ΑΝΤ1 φέρνει στις οθόνες μας κορυφαίες παραγωγές του εξωτερικού που θα καθηλώσουν.

Ταινίες σε A’ προβολή που είχαν παγκοσμίως μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, όπως: «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw», «American Made» , «Mamma Mia! Here We Go Again», «Downton Abbey», «Get Out», «Phantom Thread», «First Man», «Yesterday», «Mary Magdalene» κ.ά.

Ταινίες από επιτυχημένα franchises όπως: «Fast & Furious», «Jason Bourne», «The Mummy», «Bridget Jones's Diary» και «Johnny English».

Μέρος της σημαντικής αυτής συμφωνίας είναι και η μετάδοση, σε A’ προβολή, του πολυβραβευμένου sitcom «Brooklyn Nine-Nine», καθώς και της No 1 δραματικής σειράς στις Η.Π.Α., «Νew Amsterdam», ενώ θα ξαναδούμε τις αγαπημένες στο ελληνικό κοινό σειρές «Ηρακλής» και «Ζήνα», με τον Kevin Sorbo και τη Lucy Lawless αντίστοιχα.

Από τον Δεκέμβριο, ο ΑΝΤ1 μάς δίνει το «κλειδί» για να μπούμε στον μαγικό κόσμο της NBCUniversal!