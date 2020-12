Παράξενα

Γαλλία: Έπεσε... μαύρο στις οθόνες

3,5 εκατομμύρια πολίτες έμειναν ξαφνικά χωρίς τηλεόραση κσι ραδιόφωνο. Τι συνέβη.

Περίπου 3,5 εκατομμύρια κάτοικοι στη νοτιοανατολική Γαλλία βρέθηκαν σήμερα χωρίς τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο, έπειτα από τον εμπρησμό χθες το βράδυ μιας πλατφόρμας της Telediffusion de France (TDF), κοντά στη Μασσαλία.

«Ο εγκληματικός χαρακτήρας (της πυρκαγιάς) είναι αδιαμφισβήτητος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας TDF Sud-Est Πατρίς Μπαργκάς, αναφέροντας «ίχνη διάρρηξης».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, στην αίθουσα εκπομπής και επεκτάθηκε σε καλώδια, εξήγησαν οι πυροσβέστες, κάνοντας λόγο επίσης για το ενδεχόμενο μιας «εισβολής» και μιας «κακόβουλης ενέργειας». Η εισαγγελία της Εξ αν Προβάνς ξεκίνησε έρευνα.

Μετά την πυρκαγιά, η μετάδοση των 25 τηλεοπτικών δικτύων της TNT (επίγεια ψηφιακή τηλεόραση) εκ των 30 και των 19 ραδιοφωνικών σταθμών FM διακόπηκε σε ένα μεγάλο τμήμα στη νοτιοανατολική Γαλλία, διευκρίνισε η TDF. Τα τηλεοπτικά δίκτυα TF1, LCP, TFX, Energie 12 και TMC δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.

Στον χώρο στεγάζονται επίσης κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Πελάτες των παρόχων Bouygues Telecom, Orange, Free και SFR είχαν προβλήματα με τις συνδέσεις τους, ωστόσο σε μικρότερο βαθμό λόγω της παρουσίας και άλλων κεραιών περιμετρικά.

Η τηλεοπτική και ραδιοφωνική κεραία καλύπτει μόνη της 2,6 εκατομμύρια κατοίκους και τροφοδοτεί και άλλους πομπούς στην περιοχή, γεγονός που είχε αποτέλεσμα να επηρεαστεί ένας μεγαλύτερος πληθυσμός.

«Είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις μας, ένα νευραλγικό κέντρο, με μια σημαντική ζώνη κάλυψης λόγω της θέσης του», εξήγησε ο Μπαργκάς της TDF.