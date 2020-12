Life

Κούγιας στον ΑΝΤ1: με έχει σοκάρει η διαπόμπευση του Νότη Σφακιανάκη (βίντεο)

Έκανε λόγο για στοχευμένες ενέργειες που στόχο είχαν την διαπόμπευση του πελάτη του. "Θα συστήσω στον κ. Σφακιανάκη να μηνύσουμε συγκεκριμένο αξιωματικό" τόνισε.

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή μετά τον εντοπισμό, στο όχημά του, ενός όπλου χωρίς

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, ο Νότης Σφακιανάκης έχει αφεθεί ελεύθερος και λόγω covid, η φύση της υπόθεση δεν είναι από αυτές, των οποίων επιτρέπεται η εκδίκαση με κυβερνητική απόφαση.

Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην Εκπομπή "Το Πρωινό" για την αναβολή της δίκης, ενώ έκανε λόγο για στοχευμένες ενέργειες που στόχο είχαν την διαπόμπευση του πελάτη του. "Θα συστήσω στον κ. Σφακιανάκη να μηνύσουμε συγκεκριμένο αξιωματικό" τόνισε, εξαπολύοντας επίθεση στον αστυνομικό για τη συμπεριφορά του απέναντι στον πελάτη του.