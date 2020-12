Πολιτική

Γεωργιάδης για lockdown: μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα

Δεν θα είναι μαζικό και ταυτόχρονο το άνοιγμα της αγοράς, τόνισε και εξήγησε ότι το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στα εποχικά είδη.

Ασφαλώς δεν μπορεί να αρθεί το lockdown, τουλάχιστον κατά μαζικό τρόπο, όσο τα νούμερα είναι τόσο πολύ ψηλά, μετά τα 2.199 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Στο ερώτημα εάν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση του απαγορευτικού έως τις 14 Δεκεμβρίου, απάντησε ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα υπάρξει μαζικό και ταυτόχρονο άνοιγμα της αγοράς. Εξήγησε ότι η σκέψη της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να αποσυμπιέσει το σύστημα, χωρίς να κινδυνεύσει η δημόσια υγεία, ωστόσο, ακόμη δεν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις.

Εξήγησε ότι το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στα εποχικά είδη που πουλάνε χριστουγεννιάτικα είδη και παιχνίδια και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό σενάριο, αλλά οι αποφάσεις είναι δύσκολες, «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ακούει τους ειδικούς, καθώς η ανθρώπινη ζωή προηγείται και πρόσθεσε πως δεν θα αρθούν οι περιορισμοί τα Χριστούγεννα, εάν αυτό πουν οι ειδικοί.

Σχετικά με την κριτική περί καθυστέρησης στη λήψη περιοριστικών μέτρων, τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι ο καθένας μπορεί να το παίζει «μετά Χριστόν προφήτης» και πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν τέτοιες εισηγήσεις από τους ειδικούς. Τέλος, όταν ζητήθηκε από τον υπουργό να σχολιάσει δηλώσεις παραγόντων της Θεσσαλονίκης όπως ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος κ. Ζέρβας απάντησε ότι «σε εμένα δεν έκανε καμία τέτοια πρόταση, κανένας από αυτούς που αναφέρατε».