Μητσοτάκης: οι εξαγωγές μας πέτυχαν ένα μικρό άθλο

Ο τομέας του εξωτερικού εμπορίου αποδεικνύεται ανθεκτικός, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Ο τομέας του εξωτερικού εμπορίου αποδεικνύεται ανθεκτικός και στηρίζει την ελληνική οικονομία, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη "μικρό άθλο".

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος του είναι «η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που εξάγει» και εκτίμησε ότι παρά τις δυσκολίες τής πανδημίας, το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να γίνει και πάλι το όχημα για την επιστροφή μας στην ανάπτυξη. Σημείωσε ενδεικτικά ότι «οι εξαγωγές μας αποδεικνύονται ανθεκτικές: Στους πρώτους 9 μήνες του 2020, έφτασαν τα 17,5 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας κατά 253 εκατομμύρια την αντίστοιχη επίδοση του 2019».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι εξαγωγές αποδεικνύονται και ευέλικτες, γιατί τις απώλειες όπως π.χ. στον τομέα των πετρελαιοειδών όπου αναπλήρωσαν αμέσως η σημαντική αύξηση των φαρμάκων, των τροφίμων, των χημικών και των μεταλλουργικών προϊόντων.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε αντίστιξη με την ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών κατά το ίδιο διάστημα, οι οποίες υποχώρησαν κατά 6 δισεκατομμύρια, βελτιώνοντας το εμπορικό μας ισοζύγιο. «Κάτι που σημαίνει ότι τα προϊόντα από ελληνικά χέρια είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνονται στην εγχώρια ζήτηση σε ποσότητα και σε ποιότητα. Κορυφαίο παράδειγμα; Η άμεση στροφή της βιομηχανίας μας στην παραγωγή υγειονομικού υλικού, που εξασφάλισε την εθνική επάρκεια και ήδη κατακτά και διεθνείς αγορές».

«Δυο οι πυλώνες του μικρού άθλου»

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης αυτός ο μικρός άθλος θεμελιώνεται σε δύο πυλώνες: Τη διορατικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας από τη μία και τη στήριξη της κυβέρνησης από την άλλη, υπενθυμίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες εξαγωγικού εμπορίου έχουν πλέον ενοποιηθεί υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αναφορικά με την κυβερνητική στήριξη των εξαγωγών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η φορολογία των επιχειρήσεων σταδιακά αποκλιμακώνεται, όπως και τα γραφειοκρατικά βάρη στις νέες επενδύσεις, ενώ αναμορφώνεται επίσης το Enterprise Greece και η χώρα διαθέτει Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας με 85 δράσεις.

«Η πανδημία αναδιέταξε, ασφαλώς, τις προτεραιότητες, με πρώτες τη διαφύλαξη της παραγωγικής βάσης, της απασχόλησης και του εισοδήματος. Όπως τόνισα και στη Βουλή, στο πλαίσιο της 4ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν ήδη βεβαιωθεί προς καταβολή 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικά 416.000 επιχειρήσεις» επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Μέσα στην κρίση, 100.000 νέες θέσεις εργασίας επιδοτούνται από το κράτος. Ενώ η πολιτεία εξακολουθεί να καλύπτει όλους όσοι πλήττονται τόσο με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όσο και με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των 800 ευρώ».

Αυτές οι δράσεις, εξήγησε ο κ.Μητσοτάκης, έχουν έναν και μόνο στόχο: «Να κρατήσουν όρθια την ελληνική κοινωνία και ετοιμοπόλεμη την εθνική οικονομία την επόμενη μέρα του Covid. Τότε, που θα κληθούμε να ανασχηματίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο με όχημα και τους πόρους των 32 δισεκατομμυρίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».

«Σταθερές οι εθνικές μας στοχεύσεις»

Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι οι εθνικές στοχεύσεις, παραμένουν σταθερές. Όπως εξήγησε οι στοχεύσεις είναι οι εξής: Η άνοδος της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ από 38% σήμερα σε 48% μέχρι το 2023, η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής από το 9,5% στο 12% και ο διπλασιασμός των ξένων επενδύσεων έως το 2023.

Εξέφρασε, τέλος, την ικανοποίησή του που και η εξωστρέφεια ως επιλογή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό και με τις προτάσεις της ανεξάρτητης Επιτροπής Πισσαρίδη.