Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Νέες συστάσεις για τη χρήση μάσκας

Νέες συστάσεις για τη χρήση μάσκας από τους πολίτες και τους υγειονομικούς εξέδωσε ο ΠΟΥ.

Όσοι ζουν σε περιοχές όπου έχει εξαπλωθεί η covid-19 θα πρέπει να φορούν μάσκα στα καταστήματα, τους χώρους εργασίας και τα σχολεία εφόσον δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκδίδοντας νέες συστάσεις.

Εξάλλου οι υγειονομικοί μπορούν να φορούν μάσκες N95, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, όταν ασχολούνται με ασθενείς με κορονοϊό, όμως η προστασία τους είναι απαραίτητη στη διάρκεια ιατρικών πράξεων που παράγουν αερολύματα, πρόσθεσε ο ΠΟΥ αναθεωρώντας τις προηγούμενες συστάσεις του του Ιουνίου.