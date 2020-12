Κοινωνία

Σεισμός αισθητός στην Αθήνα

Σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητός στην Αθήνα. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 και έγινε αισθητή πριν από λίγο στην Αττική.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.