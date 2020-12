Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: μακάβριο ημερήσιο ρεκόρ θανάτων

Στο «κόκκινο» η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 589 θάνατοι, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων που έχει καταγραφεί ημερησίως από την έναρξη της πανδημίας, κατά την διάρκεια της οποίας μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 41.053 ασθενείς, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ρωσικές αρχές.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 25.345 νέα κρούσματα, περιλαμβανομένων 5.191 κρουσμάτων στην Μόσχα και 3.684 στην Αγία Πετρούπολη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στα 2.347.401.

Ο αριθμός των ασθενών που πήραν εξιτήριο αυξήθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο φθάνοντας τις 26.888, ενώ συνολικά έχουν αναρρώσει 1.830.349 νοσήσαντες με κορονοϊό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών ο αριθμός των ατόμων που πήραν εξιτήριο το τελευταίο εικοσιτετράωρο ήταν μεγαλύτερος των νέων κρουσμάτων που καταγράφηκαν.

Συνολικά ο αριθμός των ασθενών που έχουν αναρρώσει αντιστοιχεί στο 78% του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων. Αυτή τη στιγμή στην Ρωσία νοσούν με κορονοϊό 475.999 άτομα.