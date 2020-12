Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση

Η πληρωμή αφορά το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.

Με απόφαση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, η τελευταία δόση του επιδόματος παιδιού θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων εκτάκτως πριν την Πρωτοχρονιά, την 31η Δεκεμβρίου, αντί για την 30ή Ιανουαρίου 2021. Η πληρωμή αφορά το δίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, τα χρήματα θα δοθούν νωρίτερα, λόγω των εορτών, προκειμένου οι οικογένειες να μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους και συγχρόνως να τονωθεί η αγορά.

Συνολικά, το έτος 2020, έλαβαν το επίδομα περισσότερες από 885.000 οικογένειες με 1,5 εκατομμύρια παιδιά. Η συνολική ετήσια δαπάνη αναμένεται να φτάσει το 1.040.000.000 ευρώ.

Το επίδομα χορηγείται σε δικαιούχους με παιδιά τα οποία υπάγονται σε υποχρεωτική φοίτηση, εφόσον υπάρχει επιβεβαιωμένη εγγραφή τους σε σχολείο και δεν έχουν μείνει στην ίδια τάξη, λόγω μεγάλου αριθμού απουσιών.

Επίσης, στις 31 Δεκεμβρίου, θα δοθεί μαζί με όλα τα μηνιαία επιδόματα και το ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τις χρονιές 2019 και 2020.