Grammys Awards: Ο αποκλεισμός του Weeknd και οι παρασκηνιακές διαφωνίες

Εκτός της λίστας υποψηφίων Grammy το όνομα του Καναδού τραγουδιστή και παραγωγού.

To άλμπουμ του Καναδού τραγουδιστή και παραγωγού, The Weeknd «After Hours» νωρίτερα φέτος, έγινε το πρώτο μετά το «Scorpion» του Drake (2018) που παρέμεινε τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Τα singles του άλμπουμ συνέχισαν να κυριαρχούν στα charts και κυρίως το «Blinding Lights», το οποίο έγινε viral.

Μετά από μία χρονιά σαν αυτή, ο Weeknd φαινόταν ότι θα είναι ο κορυφαίος υποψήφιος στα φετινά Grammys. Στο παρελθόν, έχει προταθεί 10 φορές, αλλά πήρε μόνο τρία τρόπαια (καμία από τις νίκες δεν ήταν σε μεγάλες κατηγορίες). Η φετινή θα έπρεπε να είναι η χρονιά του Weeknd στην τελετή απονομής των βραβείων της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ – Grammys Awards.

Τελικά η Ακαδημία ανακοίνωσε τη λίστα υποψηφίων Grammy και το όνομα του Weeknd δεν εμφανίστηκε σε αυτή τη λίστα ούτε μία φορά.

Λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων χθες ο Καναδός τραγουδιστής έγραψε στο Twitter: «Η Ακαδημία των Grammys παραμένει διεφθαρμένη. Χρωστάτε σε εμένα, στους θαυμαστές μου και στη διαφάνεια της βιομηχανίας ...».

Είναι μια ισχυρή καταγγελία για έναν οργανισμό που υποτίθεται ότι απονέμει τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις στη μουσική βιομηχανία. Η δήλωση του Weeknd απηχεί τα ίδια παράπονα που έχουν κάνει οι Jay-Z, Rihanna, Frank Ocean, Drake και πολλοί άλλοι για δεκαετίες.

Και παρά τη μακρά ιστορία των μεγαλύτερων ονομάτων της μουσικής που κάνουν λόγο για απαρχαιωμένη και εκτός πραγματικότητας Ακαδημία Ηχογράφησης, τίποτα δεν αλλάζει ποτέ. Ιστορικά, τα μέλη της Ακαδημίας καθυστερούν να εντοπίσουν τάσεις στη μουσική, αναφέρουν δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Όμως, τι έγινε και απέκλεισαν ένα άλμπουμ που είχε ταυτόχρονα και καλές κριτικές και εμπορική επιτυχία;

Το Variety αποκάλυψε ότι υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Πηγή ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ομάδα των Grammys και οι συνεργάτες του The Weeknd ήταν σε διαφωνία επειδή θα εμφανιζόταν τόσο στην τελετή απονομής των βραβείων στις 31 Ιανουαρίου όσο και στο σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, το οποίο πραγματοποιείται μια εβδομάδα αργότερα. Μετά από διαπραγματεύσεις, τελικά συμφωνήθηκε ότι θα τραγουδούσε και στις δύο εκδηλώσεις.

Όμως, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες και προς έκπληξη όλων ο Weeknd αποκλείστηκε.

Ο προσωρινός πρόεδρος / διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Χάρβεϊ Μέισον Τζ. ισχυρίζεται ότι η διαφωνία για τις εμφανίσεις δεν είχε καμία σχέση με την απουσία του Weeknd από τις υποψηφιότητες και απάντησε στις κατηγορίες του περί διαφθοράς.

«Δεν νομίζω ότι [ο αποκλεισμός του Weeknd θέτει υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία] ειλικρινά» είπε. «Η διαδικασία υπάρχει για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την αριστεία. Ήμουν στο "κεντρικό τμήμα" φέτος [όπου αποφασίζονται οι υποψηφιότητες για τις κύριες κατηγορίες] και παρατηρούσα και οι άνθρωποι σε αυτό είναι επαγγελματίες της μουσικής, στην κορυφή της τέχνης τους, στη δημιουργία τραγουδιών και την παραγωγή και υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες. Και άκουγαν και έκριναν κάθε τραγούδι οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα στη διαδικασία. Είναι μια μακρά, επίπονη διαδικασία και οι άνθρωποι υπερηφανεύονται για αυτήν» τόνισε.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο Weeknd είναι απογοητευμένος που δεν είναι υποψήφιος. Εξεπλάγη και μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεται. Η μουσική του φέτος ήταν εξαιρετική και η συνεισφορά του στη μουσική κοινότητα και στον ευρύτερο κόσμο αξίζουν τον θαυμασμό όλων» ανέφερε.

«Δυστυχώς, κάθε χρόνο, υπάρχουν λιγότερες υποψηφιότητες από έναν αριθμό των άξιων καλλιτεχνών. Για να είμαστε σαφείς, η ψηφοφορία σε όλες τις κατηγορίες τελείωσε πολύ πριν ανακοινωθεί η εμφάνιση του Weeknd στο Super Bowl, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία υποψηφιότητας» συμπλήρωσε.

Ο ράπερ Drake ζήτησε από τη μουσική κοινότητα να «ξεκινήσει κάτι νέο» ως αντικατάσταση των Grammy Awards, μετά τον αποκλεισμό του Weeknd από τις υποψηφιότητες.

Σε δήλωση στο Instagram, ο Drake είπε ότι είναι καιρός οι μουσικοί να προχωρήσουν πέρα από τα Grammys.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που έσπευσαν να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Weeknd ήταν ο Σερ Έλτον Τζον, ο οποίος ανάρτησε το εξώφυλλο του «Blinding Lights» στο Instagram και έγραψε: «κατά την ταπεινή γνώμη μου θα έπρεπε να είναι το Τραγούδι και η Ηχογράφηση της Χρονιάς».