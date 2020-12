Life

Η Ρίτα Όρα ζητάει “συγγνώμη” για το πάρτι εν μέσω lockdown

Πώς προσπάθησε να δικαιολογήσει τα... αδικαιολόγητα, η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, Ρίτα Όρα, ζήτησε “συγγνώμη” σήμερα, αφού παραδέχθηκε ότι παρέστη σε ένα πάρτι για να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της, παραβιάζοντας τους κανονισμούς του λοκντάουν για την COVID-19.

Η Όρα είπε ότι πήγε σε μια «μικρή συγκέντρωση με μερικούς φίλους», η οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, διεξήχθη σε ένα εστιατόριο στο δυτικό Λονδίνο, το βράδυ του Σαββάτου, παρουσία 30 ατόμων.

Βάσει των κανονισμών της καραντίνας, δεν επιτρέπεται στην Αγγλία η συνάντηση μελών διαφορετικών νοικοκυριών σε εσωτερικούς χώρους και οι πολίτες μπορούν να συναντήσουν ένα πρόσωπο σε εξωτερικό χώρο. Τα εστιατόρια είναι κλειστά με εξαίρεση τα take away, με στόχο την αποτροπή της διασποράς του νέου κορονοϊού.

«Ήταν μια αυθόρμητη απόφαση που ελήφθη βάσει της εσφαλμένης άποψης ότι θα εξερχόμασταν του lockdown και θα ήταν όλα εντάξει», είπε η Όρα, σε μια δήλωση που ανήρτησε στο Instagram Stories. «Εκφράζω τη βαθιά λύπη μου επειδή παραβίασα τους κανόνες και με τη σειρά μου αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έθεσε ανθρώπους σε κίνδυνο. Ήταν μια σοβαρή και αδικαιολόγητη λάθος κρίση. Δεδομένων των περιορισμών, συνειδητοποιώ πόσο ανεύθυνες ήταν αυτές οι ενέργειες και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη».

Οι Αρχές ανέφεραν πως αστυνομικοί κλήθηκαν έπειτα από καταγγελίες για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, ωστόσο δεν εντόπισε τη διάπραξη κάποιας παράβασης. «Αστυνομικοί συνεχίζουν να αξιολογούν τις καταγγελίες και συνεργάζονται με τις τοπικές Αρχές σχετικά με την πιθανή παραβίαση των κανονισμών στην υπόθεση», σημειώνει η Αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Το BBC μετέδωσε πως η Όρα πλήρωσε εκουσίως πρόστιμο.