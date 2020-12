Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: ενημέρωση για τον κορονοϊό και το lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Υπ. Υγείας για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, την προσφιορά απο ιδιώτες γιατρούς και την τήρηση των μέτρων.