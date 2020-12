Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: Αυξήθηκε ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε σπίτι για τις γιορτές

Μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά νοικοκυριό για τα πάρτι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Η ισπανική κυβέρνηση συμφώνησε με τις περιφερειακές Αρχές ότι το μέγιστο 10 άνθρωποι ανά νοικοκυριό θα μπορούν να συγκεντρωθούν για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του νέου κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ίλα.

Η συμφωνία, που αφορά την Παραμονή των Χριστουγέννων, τα Χριστούγεννα, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά, σημαίνει μια μικρή χαλάρωση του ισχύοντος γενικού κανόνα, που επιτρέπει τις συναθροίσεις έως 6 ατόμων, με εξαίρεση περιοχές που έχουν ορίσει τα δικά τους όρια.

Η έναρξη της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που ισχύει στις περισσότερες ισπανικές επαρχίες θα μετατεθεί στις 01.30 το πρωί από 11 το βράδυ της 24ης και της 31ης Δεκεμβρίου.

Εντούτοις, οι μετακινήσεις ανθρώπων μεταξύ των ισπανικών κοινοτήτων θα απαγορεύονται, με κάποιες εξαιρέσεις, το διάστημα μεταξύ 23ης Δεκεμβρίου και 6ης Ιανουαρίου, είπε ο Ίλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου τόνισε πως αν και τα τελευταία στοιχεία για τον αριθμό των μολύνσεων προκαλούν μια κάποια αισιοδοξία, η σύνεση είναι υψίστης σημασίας. «Για να συνοψίσω, αυτά τα Χριστούγεννα μένουμε στο σπίτι… Είναι επιθυμητό οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τις κοινωνικές επαφές όσο το δυνατόν περισσότερο», τόνισε.

Το όριο των 10 ατόμων περιλαμβάνει τα παιδιά και η επίσημη σύσταση είναι τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού να γιορτάσουν μαζί χωρίς εξωτερικούς επισκέπτες.