Οικονομία

Ηλεκτρονικά η κατάθεση των πινακίδων

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις που χάθηκαν κατά τη διάρκεια Μαρτίου-Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική υποβολή των πινακίδων για τα οχήματα και σειρά ακόμα φορολογικών διατάξεων προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων», που ψηφίζεται σήμερα, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

* Η δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμένο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που ισχύει σήμερα.

* Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) θα δηλώνεται πλέον η ακινησία των οχημάτων, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας. Ταυτότοχρονα, επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr - Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.

* Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, θα είναι το ποσό της επιστροφής του ημίσεως της μείωσης των μισθωμάτων.

* Αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.