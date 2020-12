Αθλητικά

Πελέ: Σε αγαπώ Ντιέγκο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει ο Πελέ στο νέο του μήνυμα για την απώλεια του Ντιέγκο Μαραντόνα, «μια μέρα, στον παράδεισο, θα παίξουμε μαζί στην ίδια ομάδα…»

Συγκλονίζει ο Πελέ στο νέο μήνυμά του στα social media για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. «Έχουν περάσει επτά ημέρες από τότε που έφυγες. Πολλοί άνθρωποι αγαπούσαν να μας συγκρίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ήσουν μία ιδιοφυΐα που γοήτευσε τον κόσμο. Ένας μάγος με την μπάλα στα πόδια του. Ένας αληθινός θρύλος. Αλλά πάνω απ' όλα, για μένα, θα είσαι πάντα ένας καλός φίλος, με ακόμα μεγαλύτερη καρδιά.

Σήμερα, ξέρω ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος, αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε λιγότερο ο ένας τον άλλο και να αρχίσουμε να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον περισσότερο. Έτσι, θέλω να πω ότι είσαι ασύγκριτος. Η πορεία σου χαρακτηρίστηκε από ειλικρίνεια. Είχες κάνει γνωστές τις αγάπες και τις αντιπάθειές σου στους τέσσερις ανέμους. Και με αυτόν τον συγκεκριμένο μοναδικό τρόπο μας δίδαξες ότι πρέπει να αγαπάμε και να λέμε "σ' αγαπώ" πολύ πιο συχνά.

Η γρήγορη αναχώρησή σου δεν με άφησε να στα πω, γι' αυτό γράφω: Σε αγαπώ, Ντιέγκο. Μεγάλε φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για ολόκληρο το ταξίδι μας. Μια μέρα, στον παράδεισο, θα παίξουμε μαζί στην ίδια ομάδα. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα υψώσω την γροθιά στον αέρα όχι για να πανηγυρίσω ένα γκολ, αλλά μάλλον, γιατί θα μπορώ επιτέλους να σε αγκαλιάσω ξανά».