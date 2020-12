Life

“Άγριες Μέλισσες”: Συναντήσεις ζωής και θανάσιμα μυστικά (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 57

Η Ελένη προσπαθεί να πείσει τη Δρόσω να γυρίσουν μαζί πίσω στο χωριό, αλλά η Δρόσω αρνείται πεισματικά. Ο Τάκης της προτείνει να φύγουν κρυφά. Ποιον θ’ ακολουθήσει η Δρόσω; Ο Νικηφόρος ζηλεύει τον Μπάμπη που περιτριγυρίζει την Ασημίνα και την πιέζει. Όταν εκείνη θα καταλάβει πως η Ελένη πάει να βρει τη Δρόσω, θα ψάξει να βρει διέξοδο στην ελευθερία που της προσφέρει ο Μπάμπης. Ο Γραμματικός είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την Πηνελόπη από την οικογένειά της. Πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Δούκας; Ο Προύσαλης μαθαίνει πως δε θα πάρει τελικά την προαγωγή που τόσο περίμενε και θα βρεθεί έκπληκτος μπροστά σε ένα γνώριμο πρόσωπο που αναλαμβάνει διοικητής του τμήματος. Ο Νικηφόρος έρχεται σε σύγκρουση με τον Συνεταιρισμό ενώ ο Κωνσταντής νιώθει πιεσμένος από τη Δόμνα που τον έχει στριμώξει για τα καλά.

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 58

Η άρνηση του Συνεταιρισμού ν’ αποδεχτεί τη νέα επιχειρηματική πρόταση του Νικηφόρου θα προκαλέσει έντονες συγκρούσεις. Ο Προύσαλης βάζει λυτούς και δεμένους προκειμένου να φύγει ο Βόσκαρης από τη θέση του διοικητή, αλλά αυτός ο επικίνδυνος άντρας ήρθε για να μείνει! Από την άλλη, ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. Η Πηνελόπη εμμένει στην απόφασή της να παντρευτεί τον Γραμματικό και ο Δούκας την πετάει έξω από το σπίτι. Η Πηνελόπη, σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση, θα βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο. Ο Μιλτιάδης αποφασίζει να σταματήσει την αγωγή που παίρνει, όμως η Ανέτ ετοιμάζει ένα σχέδιο που ίσως βελτιώσει την κατάστασή του. Η Δρόσω βρίσκεται ανάμεσα στον Τάκη και την Ελένη που προσπαθεί ο καθένας να την πάρει μαζί του, σε μια καινούρια ζωή. Η Δρόσω θ’ ακολουθήσει κάποιον από τους δυο ή θα συνεχίσει στο βούρκο της Τρούμπας;

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 59

Η Δρόσω αποχαιρετά την Τρούμπα και μαζί με την Ελένη παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Θα την αφήσει ο Τάκης να ξεφύγει; Ο ερχομός του Βόσκαρη στο χωριό, ως νέος διοικητής, προκαλεί αναστάτωση στη σχολική χριστουγεννιάτικη γιορτή. Όλοι έχουν ενημερωθεί για το ποιος είναι και το χωριό διχάζεται. Ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να τον διώξει, αλλά καταλαβαίνει πως δε θα είναι τόσο εύκολο. Ο Γραμματικός με την Πηνελόπη αποφασίζουν να μείνουν μαζί στο νέο τους σπίτι στο Διαφάνι. Αυτό εξοργίζει τον Δούκα, αλλά ο Κωνσταντής με τον Νικηφόρο αποφασίζουν να βοηθήσουν την αδελφή τους. Η Ανέτ φέρνει τον γιατρό Αργυρίου να εξετάσει τον Μιλτιάδη, παρουσιάζοντάς τον ως φίλο της. Ο Μπάμπης γίνεται πιο τολμηρός, προσπαθώντας να κερδίσει την Ασημίνα παρά την άρνησή της να προχωρήσουν. Θ’ αποκαλυφθεί το μυστικό τους;

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 60

Παραμονή Χριστουγέννων και το Διαφάνι κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Όμως, όχι για όλους…

Η Ελένη πετυχαίνει τυχαία τον Βόσκαρη και ο εφιάλτης ξαναγυρίζει. Η Ασημίνα και η Δρόσω θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση, ενώ ανάμεσά τους θα υπάρχει ο μικρός Σέργιος. Η Πηνελόπη προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα της καθημερινότητα, όμως η Μυρσίνη και ο Μελέτης δεν την αφήνουν να ξεχαστεί. Η Ουρανία προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τον Μπάμπη και την Ασημίνα. Θα καταφέρει ο Μπάμπης να της κρύψει τα αισθήματα του για τη φίλη της; Ο Δούκας δέχεται την επίσκεψη του Βόσκαρη αλλά και μια δελεαστική πρόταση, η οποία έχει να κάνει με την Ελένη. Θα δεχθεί ο Δούκας να συμμαχήσει με τον άνθρωπο που έδιωξε πριν από χρόνια; Ή θα κάνει το λάθος ν’ αρνηθεί, καθώς ο Βόσκαρης γνωρίζει για τον Δούκα ένα… θανάσιμο μυστικό;

