Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - εμβόλιο Moderna: αντισώματα 90 ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συμπεράσματα της μελέτης σε 34 ανθρώπους που συμμετείχαν στην αρχή των κλινικών δοκιμών.

Το εμβόλιο της φαρμακοβιομηχανίας Moderna για την Covid-19 παρήγαγε αντισώματα τα οποία εξακολουθούσαν να υπάρχουν για 90 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, μια θετική είδηση την ώρα που πολλές χώρες εξετάζουν αν θα το εγκρίνουν.

Η διάρκεια της προστασίας που προσφέρει το εμβόλιο είναι αναμφίβολα μεγαλύτερη, όμως αυτά είναι τα πρώτα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε μια περίοδο πολλών μηνών και επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από μια επιστημονική επιθεώρηση.

Τα συμπεράσματα της μελέτης, σε 34 ανθρώπους που συμμετείχαν στην αρχή των κλινικών δοκιμών, δημοσιεύτηκαν σήμερα στo ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

Οι ερευνητές των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας εξέτασαν το επίπεδο δύο τύπων αντισωμάτων, 90 ημέρες αφότου οι εθελοντές έλαβαν τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Η πρώτη δόση τους είχε χορηγηθεί 28 ημέρες νωρίτερα. Παρατήρησαν μια «ελαφρά» και αναμενόμενη πτώση των αντισωμάτων στους εμβολιασμένους συμμετέχοντες, αλλά σε επίπεδο που παρέμενε υψηλό και μεγαλύτερο από τη φυσική ανοσία που παρατηρήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι ανέρρωσαν από την Covid-19.

Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε καμία σοβαρή παρενέργεια σε αυτήν την πρώτη φάση των δοκιμών, που ξεκίνησε τον Μάρτιο.