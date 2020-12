Αθλητικά

“Αντίο” της ΑΕΚ στο Europa League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σκυφτό το κεφάλι έφυγε η Ένωση απο το ΟΑΚΑ, μετά την αναμέτρηση με την Μπράγκα.

Η βαριά ήττα της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική από τη Ζόρια με 3-0 στο ΟΑΚΑ, είχε λιγοστέψει τις ελπίδες της για πρόκριση και η Μπράγκα έβαλε ταφόπλακα στην πρόκριση της ομάδας του Καρέρα στους "32" του Europa League.

Η Ένωση ήθελε μόνο τη νίκη κόντρα στους Πορτογάλους αλλά το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τι θα συμβεί στη βραδιά. Ο Μάσιμο Καρέρα παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1, αλλά οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπράγκα κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Τορμένα να κάνει την προβολή από κοντά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Γκαλένο έκανε την παράλληλη σέντρα από τα δεξιά και ο Εσγκάιο σκόραρε σε κενή εστία.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ πήρε γήπεδο και πίεσε για να μειώσει το σκορ και στο 19΄ έφτασε μια ανάσα από το γκολ αφού ο Ολιβέιρα σε κενή εστία σημάδεψε άουτ. Μάλιστα, δύο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Λιβάγια έπειτα από κόρνερ, έδωσε με δυσκολία ο πορτιέρο Ματέους.

Η ελληνική ομάδα μπήκε ξανά στο ματς στο 31΄, όταν ο Νέλσον Ολιβέιρα εκμεταλλεύτηκε το λάθος των κεντρικών αμυντικών της Μπράγκα και πέρασε και τον Ματέους για να γράψει το 1-2.

Η Μπράγκα απείλησε δύο φορές, στο 32' με τον Όρτα και στο 39', πριν ο Όρτα έπειτα από προσπάθεια του Γκαλένο στο 45΄πλασάρει και σκοράρει με τον Τσιντώτα να βρίσκει τη μπάλα με το δεξί χέρι, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το 1-3. Με τέσσερις τελικές εντός εστίας, η Μπράγκα πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και στο 51' δημιούργησε την πρώτη της ευκαιρία με τον Ολιβέιρα να σουτάρει έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι των Πορτογάλων.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με τις συνεχόμενες αλλαγές και άργησε να γίνει κάτι το αξιοσημείωτο και αυτό ήταν από στημένη φάση. Στο 77', την κεφαλιά του Νεντελτσιάρου, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Μπράγκα.

Στο 82', ο Τσιντώτας έδιωξε σωτήρια το σουτ του Ρικάρντο Όρτα, αλλά ένα λεπτό μετά ο Γκαλένο με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το τελικό 1-4.

Στο 89' η Ένωση μείωσε με το πρώτο γκολ του Βασιλαντωνόπουλου με την φανέλα της ΑΕΚ, με την μπάλα να κοντράρει κάπου και να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ, πλέον, αποκλείστηκε και μαθηματικά από το Europa League.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώντας, Μπακάκης (46΄Βασιλαντωνόπουλος), Χνιντ, Νεντελτσιάρου, Ινσούα, Γαλανόπουλος, Σιμόες, Μάνταλος (74' Λιβάι Γκαρσία), Λιβάγια, Αλμπάνης (60' Τάνκοβιτς), Ολιβέιρα (60' Ανσαριφάρντ).

Μπράγκα: Ματέους, Εσγκάιο, Βιάνα (46΄Κάρμο), Τορμένα, Σεκέιρα, Αλ Μουσράτι (57' Φρανσέρζιο), Κάστρο (78' Νοβάις), Μεδέιρος, Γκαλένο, Παουλίνιο (71' Γκιλιέρμε), Όρτα (57' Μεδέιρος).