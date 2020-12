Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: ο μεγάλος “κατήφορος” της Ελλάδας

Κίνδυνος να πέσουμε ακόμη και στην εικοστή θέση της σχετικής κατάταξης.

Στο ξεκίνημα της σχετικής σεζόν και μετά από κάποια θετικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκπροσώπων μας δημιουργήθηκε η προσδοκία ότι η χώρα μας θα καταφέρει να αναρριχηθεί στο ranking της UEFA και να βρεθεί ψηλότερα από την 17η θέση στην οποία βρίσκεται τώρα.

Οι δυο τελευταίες εβδομάδες όμως ήταν εφιαλτικές. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έχουν γνωρίσει συνολικά 6 συνεχόμενες ήττες κι έτσι από εκεί που κοιτάγαμε ψηλότερα, τώρα αισθανόμαστε καυτή… την ανάσα των διωκτών μας.

Με δεδομένο ότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια, όλες οι ελπίδες μας στρέφονται στον Ολυμπιακό που κρατάει την τύχη του στα χέρια του κι αν νικήσει την Πόρτο θα συνεχίσει σίγουρα στην Ευρώπη,

Την ίδια στιγμή, Τσεχία και Ελβετία μας έχουν πλησιάσει σε απόσταση ενός αποτελέσματος και η Κροατία έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά.

Οι Τσέχοι θέλουν μία ισοπαλία να μας πιάσουν, έχοντας τη Σλάβια Πράγας ήδη στους «32» του Europa League. Οι Ελβετοί χρειάζονται μία νίκη (η Γιουνγκ Μπόις «παλεύει» με την Κλουζ για τη δεύτερη θέση στον όμιλο της στο Europa League) και οι Κροάτες δύο νίκες (η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έχει προκριθεί στους «32») για να μας ρίξουν στην 20η θέση!