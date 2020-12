Οικονομία

Συντάξεις Ιανουαρίου: αλλαγές στην ημερομηνία καταβολής τους

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν νωρίτερα την σύνταξη τους λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής των συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2021 λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση “Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2021 αποφασίζουμε να καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2020, την 22α Δεκεμβρίου”.

Οι ημερομηνίες καταβολής όλων των συντάξεων

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιανουαρίου 2021 των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων παραμένουν προς το παρόν όπως έχει:

1. Ο ΟΑΕΕ , ο ΟΓΑ , το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) και το ΝΑΤ θα καταβάλουν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021.Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών).

2. Την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Το ΙΚΑ αναμένεται καταβάλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ για αποφυγή συνωστισμού λόγω της πανδημίας. Αναλυτικά το ΙΚΑ θα καταβάλει:

-την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9

-την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 τις συντάξεις Ιανουαρίου 2021 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Υπενθυμίζεται ότι με την καταβολή των κύριων συντάξεων θα καταβληθούν και οι επικουρικές.