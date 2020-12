Παράξενα

Έπεσε από τον 19ο όροφο και... επέζησε

Ποια είναι η κατάσταση του 15χρονου, που διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 15χρονος Τσέχος επέζησε από την πτώση που είχε από τον 19ο όροφο κτιρίου στην Πράγα, ανακοίνωσαν, την Παρασκευή, η αστυνομία, οι διασώστες και μετέδωσαν ΜΜΕ.

«Μας ειδοποίησαν έπειτα από μια πτώση από τον 19ο όροφο ενός κτιρίου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Πράγας Έβα Κροπάκοβα.

Όπως μεταδίδουν τσεχικά ΜΜΕ, το αγόρι είχε την τύχη να «προσγειωθεί» στο στέγαστρο πάνω από την είσοδο του κτιρίου.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών της Πράγας ανέφερε πως ο έφηβος τέθηκε σε τεχνητό κώμα.

«Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη», σύμφωνα με μήνυμα της υπηρεσίας στο Twitter.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος που σημειώθηκε σε συνοικία των νότιων προαστίων της Πράγας, σύμφωνα με την Κροπάκοβα.