Κοινωνία

Ελεύθεροι οι Έλληνες ναυτικοί που ήταν όμηροι πειρατών

Πότε και πως δόθηκε τέλος στην περιπέτεια τους.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των ναυτικών του Stelios K. Οι ναυτικοί αφέθησαν ελεύθεροι και είναι πλέον θέμα ωρών να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Οι δικηγόροι τους Σπύρος Βλάσσης και Μαργαρίτα Βλάσση αναφέρουν πως μετά από συνεχείς επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις δώδεκα ημερών, επετεύχθη η απελευθερωση των ναυτικών οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

«Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απελευθέρωση των τριών Ελλήνων ναυτικών του πλοίου«STELIOS K», οι οποίοι είναι απολύτως καλά στην υγεία τους, ασφαλείς και σύντομα θα επιστρέψουν στις οικογένειες τους. Ενεργήσαμε μετά από εντολή της πλοιοκτήτριας εταιρείας«ROYAL SHIPMANAGEMENT INC.», σύμφωνα με την οποία όλες οι προσπάθειες μας έπρεπε να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνον στη διάσωση των μελών του πληρώματος με οποιοδήποτε κόστος.

Στα πλαίσια της εντολής αυτής έλαβαν χώρα συνεχείς, επίπονες και πολλές φορές αδιέξοδες επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις, μέσω των οποίων επιτεύχθηκε εν τέλει ηαπελευθέρωση των ναυτικών μας. Παρότι ασφαλώς περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι δυνατόν ναανακοινωθούν, εκείνο που δυνάμεθα να εξάγουμε ως ασφαλές συμπέρασμα μετά από την επίμονη καισυντονισμένη προσπάθεια των τελευταίων δώδεκα ημερών,είναι ότι μόνον η αληθινή διάθεση, βούληση και προσπάθεια της κάθε πλοιοκτήτριας εταιρίας που αντιμετωπίζειπαρόμοιο πρόβλημα στην περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα», αναφέρει σε δελτίο Τύπου η δικηγορική εταιρεία.