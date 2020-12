Οικονομία

Brexit: νέα διαπραγμάτευση την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κοινή απόφαση Βρυξελλών και Λονδίνου και η "σφήνα" απο το Παρίσι για τους ψαράδες.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις εμπορικές τους σχέσεις μετά το Brexit θα συνεχιστούν σήμερα, Κυριακή στις Βρυξέλλες, και οι δύο πλευρές τονίζουν ότι απαιτείται "περαιτέρω προσπάθεια" για να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις τους στο σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει.

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία αργά το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να αρθεί το τέλμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επισήμαναν για άλλη μια φορά τις "σημαντικές διαφορές" που συνεχίζουν να υφίστανται σε τρεις βασικούς τομείς: ανταγωνισμός, μηχανισμός επίλυσης των διαφορών και αλιεία.

"Παρότι αναγνωρίζουν το εύρος αυτών των διαφορών", οι δύο επικεφαλής πιστεύουν ότι πρέπει να καταβληθεί "περαιτέρω προσπάθεια" για να εκτιμηθεί εάν αυτές μπορούν να επιλυθούν, σύμφωνα με κοινή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ.

Θα συνομιλήσουν εκ νέου τη Δευτέρα το απόγευμα, ανέφερε η δήλωση.

"Θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι εργασίες συνεχίζονται αύριο", δήλωσε ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ το Σάββατο, μετά τη συνομιλία.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν, του οποίου η χώρα είναι το μόνο μέλος της ΕΕ που μοιράζεται χερσαία σύνορα με το Ηνωμένο Βασίλειο, χαιρέτισε την επανάληψη των συνομιλιών. "Μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον όλων", έγραψε στο Twitter, λέγοντας ότι "πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια" για την επίτευξή της.

Στο τέλος μιας έντονης εβδομάδας συνομιλιών στο Λονδίνο προσπαθώντας να επιτευχθεί συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Βρετανός ομόλογός του Ντέιβιντ Φροστ είχαν καταλήξει το βράδυ της Παρασκευής ότι "δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις μιας συμφωνίας, λόγω σημαντικών αποκλίσεων".

Στη συνέχεια ανακοίνωσαν την αναστολή των συνομιλιών και ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης θα συνομιλούσαν το Σάββατο.

Πιθανό ένα γαλλικό βέτο

Μετά την επίσημη ημερομηνία του Brexit, στις 31 Ιανουαρίου, το Λονδίνο συνεχίζει να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μόνο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου θα υπάρξουν ριζικές μεταβολές, έξοδος από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση.

Οι Ευρωπαίοι στοχεύουν στη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών πριν από το τέλος του Σαββατοκύριακου, υπό τον όρο ότι θα μπορεί να επικυρωθεί εγκαίρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μια ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής με τους ηγέτες των 27 έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Εάν το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες δεν συμφωνήσουν, οι ανταλλαγές τους θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), συνώνυμοι των τελωνειακών δασμών ή ποσοστώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός νέου οικονομικού σοκ που θα προστεθεί στην κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Παρά το χαμηλό της βάρος από οικονομική άποψη, η αλιεία είναι ένα τοτέμ και για τα δύο στρατόπεδα. Οι Βρετανοί επικαλούνται τον σεβασμό για την κυριαρχία τους ως παράκτιο κράτος. Η Γαλλία προειδοποίησε την Παρασκευή ότι δεν θα διστάσει να ασκήσει βέτο εάν η συμφωνία που θα επιτευχθεί δεν την ικανοποιεί.

Το Παρίσι ανησυχεί για το γεγονός ότι η ΕΕ κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις στους Βρετανούς λόγω του φόβου μη επίτευξης συμφωνίας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, αυτή την ανησυχία έχουν και άλλες πρωτεύουσες, όπως η Ρώμη, η Μαδρίτη, οι Βρυξέλλες και η Κοπεγχάγη. "Δεν θέλουμε να κλειστούμε σε μια ανισόρροπη σχέση για τις επόμενες δεκαετίες", εξήγησε.

Πρωτοστάτης στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα του 2016, στο οποίο το 52% των Βρετανών ψήφισε υπέρ του Brexit, ο ευρωφοβικός Νάιτζελ Φάρατζ είπε ότι ελπίζει αυτή η "απουσία συμφωνίας" να μην οδηγήσει σε παράταση της μεταβατικής περιόδου. "Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια, αυτοί που ψήφισαν υπέρ του Brexit δεν θα το ανέχονταν", έγραψε στο Twitter.

Μετά το ιδιαίτερα τεταμένο Σαββατοκύριακο αυτό, ένα πολύ αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο επιστρέφει τη Δευτέρα ενώπιον των Βρετανών βουλευτών: το νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά.

Παρά την οργή των Ευρωπαίων, η κυβέρνηση Τζόνσον θα επανεισαγάγει τις αμφιλεγόμενες διατάξεις της -- οι οποίες αναδιατυπώθηκαν από την άνω βουλή του Κοινοβουλίου -- διατηρώντας τη δυνατότητα παράκαμψης ορισμένων διατάξεων της συνθήκης διαζυγίου με την ΕΕ που συνήφθη πριν από ένα χρόνο

Η κυβέρνηση επιμένει ότι είναι ένα "δίχτυ ασφαλείας", το οποίο δεν θα ήταν πλέον απαραίτητο σε περίπτωση συμφωνίας. Οι Ευρωπαίοι βλέπουν σε αυτό μια επιπλέον δυσκολία που προσθέτουν οι Βρετανοί, που υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην τήρηση οποιασδήποτε συναφθείσας συμφωνίας με το Λονδίνο.

Παρίσι: Οι Γάλλοι αλιείς πρέπει να χουν πρόσβαση στα βρετανικά ύδατα

Η Γαλλία γνωρίζει ότι σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία για την μετά Brexit εποχή, οι Γάλλοι αλιείς δεν θα διατηρήσουν τις τρέχουσες ποσοστώσεις τους για αλιεύματα στα βρετανικά ύδατα, αλλά πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία για μια «ευρεία και διαρκή» πρόσβαση, διαμήνυσε σήμερα ο Γάλλος υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Κλεμάν Μπον.

Ο Μπον είπε στη γαλλική εφημερίδα Journal de Dimanche ότι η Βρετανία δεν μπορεί από τη μία πλευρά να θέλει πρόσβαση στο σύνολο της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη να θέτει τους δικούς της όρους για την αλιεία.

«Γνωρίζουμε ότι οι μέρες της πλήρους πρόσβασης σε ποσοστώσεις αλιείας στα βρετανικά ύδατα έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Γάλλος αξιωματούχος. «Αλλά πρέπει να έχουμε μια ευρεία και διαρκή πρόσβαση», πρόσθεσε.

Οι ύστατες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών θα συνεχιστούν σήμερα μετά τη διακοπή της Παρασκευής για τα τρία ακανθώδη ζητήματα της αλιείας, της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού και της επίλυσης των μελλοντικών διαφορών που θα προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Τις επόμενες μέρες, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την πεποίθηση ότι μια συμφωνία είναι εφικτή ή θα αποδεχτούν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα no-deal, δήλωσε ο Μπον. Η βρετανική θέση ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επικυρωθεί από όλα τα μέρη σε μια μέρα δεν είναι ρεαλιστική, πρόσθεσε.

Παράλληλα επανέλαβε την πρόθεση του Παρισιού να ασκήσει βέτο αν κρίνει κακή οποιαδήποτε τελική συμφωνία. Ερωτηθείς εάν υπάρχουν ρωγμές μεταξύ των 27 κρατών μελών, όπως μεταξύ του Παρισιού και του Βερολίνου, ο Μπον τόνισε ότι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ υποστήριξε την απαιτητική στάση της Γαλλίας.

«Το βρετανικό τζογάρισμα μιας διάσπασης εντός της Ένωσης απέτυχε», συμπλήρωσε.