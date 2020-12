Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: ρεβεγιόν χωρίς παρέα με άλλη οικογένεια ή φίλους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνα τα μέλη κάθε νοικοκυριού θα πρέπει να περάσουν τις γιορτινές ημέρες, τονίζει η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

«Όσοι μένουν σε κάθε σπίτι, θα βάλουν τα καλά τους, θα φτιάξουν ωραία φαγητά, θα βάλουν μουσική και θα περάσουν μόνοι τους το ρεβεγιόν και τις ημέρες των Χριστουγέννων», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η Ματίνα Παγώνη, προσθέτοντας ότι οι διαμένοντες σε κάθε σπίτι θα περάσουν την γιορτινή περίοδο «χωρίς ανθρώπους από άλλες οικογένειες, παρά τα όσα είπε προ ημερών ο Πρωθυπουργός. Εμείς οι γιατροί θα πούμε αυτό που πρέπει να γίνει, βλέποντας και πόσο υψηλά παραμένει ο αριθμός των κρουσμάτων και την κατάσταση στα νοσοκομεία».

Όπως επεσήμανε η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών- Πειραιώς, «θα βλέπουμε από το μπαλκόνι τους γείτονες που με τον ίδιο τρόπο θα γιορτάζουν στο στολισμένο σπίτι τους και θα πούμε μέσω του διαδικτύου και του τηλεφώνου τις ευχές στους αγαπημένους μας ανθρώπους γιατί έτσι πρέπει να γίνει, λόγω των συνθηκών».

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί για μήνες έτσι, λέγοντας ότι ούτε τις Απόκριες ούτε το Πάσχα θα μπορέσουν να ενωθούν οικογένειες και φίλοι, αναφέροντας συγκεκριμένα «τις Απόκριες μπορούμε να βάλουμε την στολή μας, να φορέσουμε την μάσκα μας και να μείνουμε σπίτι μας».

Προσέθεσε δε ότι «δεν θα “κάνουμε” ούτε Πάσχα, καθώς ακόμη δεν θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού, θα είμαστε μόνο στο 50-60% τότε που θα έχει εμβολιαστεί».