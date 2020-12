Κόσμος

Κορονοϊός: η Βασίλισσα Ελισάβετ θα κάνει κατα προτεραιότητα το εμβόλιο

Τι αναφέρει ο βρετανικός Τύπος για την βασίλισσα και τον σύζυγό της πρίγκιπα Φίλιππο.

Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ θα εμβολιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech κατά της Covid-19, το οποίο ενέκριναν οι βρετανικές υγειονομικές αρχές, ανέφερε το Σάββατο το βράδυ ο βρετανικός Τύπος.

Η 94χρονη βασίλισσα και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, 99 ετών, θα εμβολιαστούν και οι δύο κατά προτεραιότητα λόγω της ηλικίας τους και όχι υπό προτιμησιακή μεταχείριση, ανέφερε η κυριακάτικη Mail.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το βασιλικό ζεύγος θα δημοσιοποιήσει τον εμβολιασμό του για να «ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να εμβολιαστούν», καθώς οι αρχές φοβούνται ότι οι αποκαλούμενοι αρνητές εμβολίων θα σπείρουν αμφιβολίες στον πληθυσμό.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Η Daily Mirror τόνισε ότι πολλές διασημότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δεσμευτεί δημόσια ότι θα εμβολιαστούν για να υποστηρίξουν αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού.

Η Βρετανία έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως στο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού που αναπτύχθηκε από τη γερμανική BioNTech και την Pfizer κατά της Covid-19. Οι πρώτες δόσεις αναμένεται να χορηγηθούν την Τρίτη, με την βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) της Αγγλίας να δίνει προτεραιότητα στον εμβολιασμό ανθρώπων άνω των 80 ετών, των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε μονάδες φροντίδας.