Αθλητικά

Φόρμουλα 2: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μικ Σουμάχερ

Τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή κατέκτησε ο νεαρός Σουμάχερ.

Ο Μικ Σουμάχερ, γιος του θρυλικού Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, το 2021 με τη Haas, στέφθηκε σήμερα παγκόσμιος πρωταθλητής στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 2.

Ο 21χρονος Γερμανός οδηγός στο σημερινό γκραν πρι στο Σακχίρ του Μπαχρέιν, μολονότι τερμάτισε στην 18η θέση, κατέκτησε τον τίτλο, έχοντας 14 περισσότερους βαθμούς από τον Βρετανό, Κάλουμ Εϊλοτ.